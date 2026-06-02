Węgry nie będą już blokować wniosku Ukrainy o członkostwo w UE

Portal informuje, że do końca tego tygodnia przedstawiciele państw członkowskich ustalą wspólne stanowisko w sprawie otwarcia pierwszego klastra negocjacyjnego dla Ukrainy i Mołdawii. Decyzja zostanie ogłoszona prawdopodobnie 15 czerwca. Nowy węgierski rząd jest gotowy wycofać weto w sprawie akcesji Ukrainy. To efekt rozmów delegacji obu krajów w sprawie praw Węgrów mieszkających na Ukrainie.

Jedno ze źródeł Politico podało, że negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w UE nabrały tempa po tym, jak premier Węgier Peter Magyar odwiedził Brukselę i spotkał się z wysokimi rangą urzędnikami UE, aby omówić odblokowanie dla Budapesztu 16,4 miliarda euro zamrożonych funduszy UE.

Przypomnijmy, że otwarcie klastrów negocjacyjnych wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich UE. Każdy kraj może zablokować proces na dowolnym etapie.

Będzie spotkanie Magyar-Zełenski?

Nowy premier Węgier Peter Magyar ogłosił, że jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski. Szef węgierskiego rządu odniósł się do tej kwestii podczas swojej wtorkowej wizyty w Berlinie. Jak podaje Reuters, warunkiem Magyara jest zakończenie jeszcze w tym tygodniu "negocjacji technicznych" dotyczących praw mniejszości węgierskiej w Ukrainie.

Podobny warunek węgierski premier przedstawił w negocjacjach z Ukrainą również w ubiegły czwartek. Wówczas Magyar oświadczył, że udzieli poparcia dla otwarcia tzw. klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Brukselą ws. przyjęcia Ukrainy do UE, "tylko wtedy, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu".

Rozmowy eksperckie między Węgrami a Ukrainą ws. praw mniejszości węgierskiej rozpoczęły się w drugiej połowie maja.

