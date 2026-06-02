"Polska zachowuje się jak Rosja"

Przypomnijmy. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię Bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Ta decyzja spotkała się u nas ze zrozumiałym oburzeniem. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Takiej inicjatywie należy oczywiście przyklasnąć. Polskie władze i tak już długo tolerowały niewdzięczność, bezczelność, wreszcie – jawnie antypolską postawę ukraińskich elit na czele z Zełenskim. Odebranie Orderu to i tak jedynie symboliczny gest, ale dobre i to.