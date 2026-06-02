CO PISZĄ NA WSCHODZIE Nie milkną echa ostatniej awantury wokół „bohaterów UPA”. Ukraiński dziennikarz i były parlamentarzysta Serhij Wysocki twierdzi nawet, że Polska zachowuje się jak Rosja.
Przypomnijmy. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię Bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Ta decyzja spotkała się u nas ze zrozumiałym oburzeniem. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Takiej inicjatywie należy oczywiście przyklasnąć. Polskie władze i tak już długo tolerowały niewdzięczność, bezczelność, wreszcie – jawnie antypolską postawę ukraińskich elit na czele z Zełenskim. Odebranie Orderu to i tak jedynie symboliczny gest, ale dobre i to.
Źródło: DoRzeczy.pl
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