Morawiecki: Zamiast to robić, Tusk montuje rolki na TikToka

W nagraniu opublikowanym w czwartek w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki nawiązał do trwającego obecnie posiedzenia Rady Europejskiej, podczas którego odbywa się dyskusja na temat systemu ETS.

Morawiecki: ETS możemy razem zatrzymać

– A co robi w tym czasie Tusk? Zamiast montować koalicję blokującą, on montuje kolejne rolki na TikToka. Tak, tak, ten sam Tusk, który lata temu jako szef Rady Europejskiej i lider Europejskiej Partii Ludowej wspierał rozbudowę unijnego klimatycznego szaleństwa – powiedział na nagraniu.

Morawiecki podkreślił, że on zaś w ostatnim czasie rozmawia z liderami Europy. – Parę dni temu z Andrejem Babiszem, premierem Czech; kilka dni temu z Giorgią Meloni. Rozmawiam z przywódcami różnych partii w wielu krajach członkowskich. Robię wszystko aby budować sprzeciw wobec tego antygospodarczego systemu, który niszczy nasz przemysł i podnosi ceny energii – dodał.

Kończąc wiceprezes PiS podkreślił, że Polska potrzebuje dziś walki, a nie bierności. – ETS możemy razem zatrzymać – podsumował Morawiecki.

Walka o odejście od systemu ETS. Tusk uderza w Morawieckiego

Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Karol Nawrocki przesłał do premiera Donalda Tuska stanowisko w sprawie obciążającego Polaków unijnego podatku ETS. Zdaniem głowy państwa, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia gospodarczego i strategicznego Europy byłoby odejście od systemu EU ETS.

Unijny ETS (European Union Emissions Trading System) to system handlu emisjami dwutlenku węgla, a w praktyce podatek za produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych. Obłożeni są nim wytwórcy energii, a więc w praktyce płacą go konsumenci, czyli odbiorcy tej energii. Od 2028 roku w Polsce ma obowiązywać ETS 2. Danina ta, gdyby jej wprowadzenie nie zostało powstrzymane, obciąży cały transport i ogrzewanie indywidualne budynków.

Czytaj też:

Prezydent zażądał wyjścia z ETS. Jest odpowiedź TuskaCzytaj też:

Nawrocki napisał list do Tuska. "Pięć konkretnych propozycji"