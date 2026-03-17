Nawrocki napisał list do Tuska. "Pięć konkretnych propozycji"

W czwartek odbędzie się unijny szczyt w sprawie ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, a jego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.

Nawrocki skierował stanowisko do Tuska ws. systemu ETS

Przed unijnym szczytem swoje stanowisko w sprawie ETS skierował do premiera Donalda Tuska prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent oświadczył w piśmie, że oczekuje od rządu przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej. Karol Nawrocki ocenił, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby odejście od systemu ETS.

Na wspólnej konferencji prasowej prezydencki minister Karol Rabenda oraz doradca prezydenta Wanda Buk wyjaśnili, jakie są alternatywne propozycje prezydenta zaproponowane premierowi Donaldowi Tuskowi przed nadchodzącą Radą Europejską w trybie ustawy o współpracy Rady Ministrów z prezydentem oraz Sejmem i Senatem.

Alternatywne propozycje prezydenta w sprawie ETS. Znamy szczegóły

– W sytuacji, gdyby nie udało się sformułować większości do likwidacji ETS-u. Mamy pięć konkretnych propozycji. Nie są to propozycje, które mają charakter kosmetyczny i pozorny, bo na takie po 20 latach funkcjonowania ETS-u i danych, które przedstawił państwu minister Rabenda, już dzisiaj nie ma czasu. Pierwszym z nich jest wprowadzenie opłaty zastępczej. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że przedsiębiorcy kupują uprawnienia do emisji na giełdzie. Jest to zwykły instrument finansowy. Kupują go na rynku pierwotnym bądź instytucji finansowych. Na rynku wtórnym Polska jest płatnikiem netto. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy płacą więcej za uprawnienia do emisji, niż finalnie trafia do naszego budżetu – mówiła Wanda Buk.

Doradca prezydenta poinformowała, że „proponujemy, aby instrument finansowy, którego wysokość jest niczym nieograniczona i którego zmienność jest absolutnie niekontrolowana, zastąpić, czy też umożliwić naszym przedsiębiorcom, a także przedsiębiorcom europejskim, wnoszenie tzw. opłaty zastępczej do budżetu poszczególnych państw członkowskich”. – Opłata zastępcza miałaby być nie wyższa niż koszt najniższego systemu ETS na świecie. (…) Warto wspomnieć, że system ETS w Unii Europejskiej jest najdroższym systemem na całym świecie, dziesięciokrotnie droższym, średnio od systemu chińskiego i o ponad połowę droższym od systemu kalifornijskiego – podkreśliła.

Dodała, że „drugą propozycją jest wprowadzenie limitu cenowego CO2 w systemie »Market Stability Reserve«. – Jest to mechanizm, który ma stabilizować cenę. Wprowadzony w 2015 roku do systemu ETS, który polega mniej więcej na tym, że jeżeli jest za dużo uprawnień na rynku i cena jest zbyt niska, to te uprawnienia są z rynku ściągane. Jeżeli jest za mało uprawnień i cena jest zbyt wysoka, wtedy są uwalniane dodatkowe uprawnienia. Niestety ten mechanizm działa fatalnie. Dlaczego? Dlatego, że jest powiązany z wolumenem uprawnień na rynku, a nie faktycznymi wzrostami cen, czyli to tak jakbyśmy mieli termostat, który działa w taki sposób, że reaguje na to, ile mamy paliwa w piecu, a nie na to, jaka jest temperatura w pokoju – mówiła.

Wanda Buk wyjaśniła, że propozycją prezydenta jest to, „żeby zrobić z systemu MSR dobrze funkcjonujący termostat, w sytuacji, kiedy cena przekroczy 10 euro za tonę do emisji”. – Dodatkowe uprawnienia powinny być uwalniane na rynek – powiedziała.

Poinformowała, że „trzeci filar to koniec spekulacji”. – Od samego początku system ETS został zaprojektowany jako instrument finansowy. Często słyszycie państwo o tym, że jest to parapodatek i jest to adekwatna definicja czy adekwatne sformułowanie, dlatego, że on – de facto – wszystkie cechy podatku ma. Jednak w 2005 roku, kiedy przyjmowano te regulacje, Unia Europejska nie była w stanie sformułować jednomyślności. W związku z tym zaproponowano wprowadzenie, obejście przepisów związanych z wprowadzeniem nowego podatku do Unii Europejskiej poprzez sformowanie go jako instrumentu finansowego. Co to oznacza? Oznacza to, że dzisiaj gro tych, którzy zarabiają na uprawnieniach, to są instytucje finansowe, które tymi uprawnieniami handlują na poczet przyszłych zysków. Proponujemy wykluczenie instytucji finansowych, które w żaden sposób nie przyczyniają się do dekarbonizacji, a tylko obawiają się już nie tylko na portfelach gospodarstw domowych, ale też na przemyśle i naszej przyszłości – tłumaczyła.

Poinformowała, że „czwartym rozwiązaniem to są bezpłatne uprawnienia, ograniczenie ich wycofywania się”.

– Przemysł energochłonny to nie jest przemysł, który tylko płaci za energię. Wraz z kosztami ETS. Przemysł energochłonny też zobowiązany jest do umarzania emisji, które wytwarza. Dotychczas przemysł energochłonny miał możliwość korzystania z tak zwanych bezpłatnych uprawnień. Jednak teraz komisja uznała, że skoro wprowadzono podatek graniczny Sibam, no to możemy te bezpłatne uprawnienia wycofać. Problem jednak polega na tym, że Sibam nie działa, że nie obejmuje całego łańcucha dostaw. Jest bardzo łatwo, można go obejść. Wycofanie bezpłatnych uprawnień to, jak powiedział pan minister, dodatkowe kilkanaście miliardów złotych naszego przemysłu, każdorocznie, które będzie musiał ponosić – dodała.

Podkreśliła, że „proponujemy rezygnację z wycofywania bezpłatnych uprawnień”.

– Ostatnim filarem i to już nie jest opcjonalne w przeciwieństwie do wcześniejszych propozycji, jest rezygnacja z systemu ETS2 – zwróciła uwagę.

