Premiera filmu „Posłani” – nowy dokument Dariusza Walusiaka już od 22 maja w kinach

Osią filmu jest niezwykła droga Michała Ulewińskiego, który przemierza Polskę z 15-kilogramowym krzyżem. Trasa od Zalewu Wiślanego po Giewont, a następnie przez Gniezno aż do Sokółki, układa się w symboliczny znak krzyża na mapie Polski. To opowieść o wierze, duchowej walce i przemianie serca.

Dokument pokazuje również dynamiczny rozwój wspólnot, takich jak Męski Różaniec, Wojownicy Maryi oraz grup modlitewnych gromadzących tysiące osób w Polsce i za granicą. Twórcy stawiają pytania o powrót młodych mężczyzn do wiary oraz o rolę świeckich w odnowie Kościoła.

Produkcja już teraz zbiera bardzo dobre opinie wśród publicystów i widzów. Jan Brewczyński z EWTN podkreśla: „Ten film mnie poruszył”. Z kolei Jan ze wspólnoty Wojownicy Maryi mówi: „To film o Kościele, który spotyka Chrystusa i żyje, o Kościele, który nie jest instytucją, ale wspólnotą ludzi posłanych, by nieść światło tam, gdzie panuje mrok”.

O. Marek Kotyński, filmoznawca i krytyk filmowy, zwraca uwagę na wspólnotowy wymiar produkcji: „Ten film jest bardzo patriotyczny. Patriotyczny nie w sensie powierzchownym, ale budowania wspólnoty na bazie wiary”.

Reżyser Dariusz Walusiak jest twórcą m.in. filmów „Ulmowie. Błogosławionej rodziny” oraz „Teraz i w godzinę śmierci”. Od lat podejmuje tematykę wiary, historii i współczesnych wyzwań duchowych.

Za dystrybucję odpowiada Rafael Film, znany m.in. z takich tytułów jak „21.37”, „The Chosen” czy „Sound of Freedom”. Polska premiera może stać się nie tylko wydarzeniem filmowym, ale także ważnym głosem w dyskusji o kryzysie sensu, potrzebie duchowości oraz poszukiwaniu nadziei i wspólnoty.

Lista kin wyświetlających film jest na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rafaelfilm.pl.

Istnieje również możliwość organizacji pokazów grupowych i przedpremierowych dla parafii, wspólnot, szkół oraz grup zorganizowanych. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://rafaelfilm.pl/instrukcja/

Dariusz Walusiak — historyk, publicysta i reżyser filmowy. W latach 80. związany z opozycją antykomunistyczną. W 2010 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, a w 2016 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski. Zrealizował ponad 70 filmów dokumentalnych poświęconych najnowszej historii Polski, m.in. „Gurgacz”, „Więzy krwi”, „Mój przyjaciel Laluś”, „Redemptoryści w okowach dwóch totalitaryzmów” oraz „Ulmowie. Świadectwo Sprawiedliwych”. Jest także współautorem filmu „Teraz i w godzinę śmierci”.

POSŁANI – OFICJALNY TRAILER