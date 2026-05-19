Konfederacja alarmuje: Kto zdecydował, że Polska ma być krajem masowej migracji?

Tylko w 2025 roku Polska wydała prawie 38 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli Kolumbii. Od kilku lat przybysze z tego państwa masowo migrują nad Wisłę. Od 2022 roku do 31 marca tego roku wydano prawie 98 tys. pozwoleń. Według oficjalnych rządowych danych, w latach 2022-2026 (w bieżącym roku do 31 marca) wydano aż 97 552 pozwoleń na pracę w Polsce – dla obywateli tego kraju. Na tym nie koniec, bo do Polski wpuszczani są również cudzoziemcy z innych państw Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

Tymczasem w polskiej przestrzeni medialnej nie ma praktycznie żadnego alarmu co do skali problemu. Działacz Konfederacji Paweł Usiądek stawia pytanie – skoro Polacy nie są pytani, czy życzą sobie otwarcia na masową migrację, to kto i kiedy zdecydował? Zwraca w tym kontekście uwagę, że tylko na przełomie 2023 i 2024 roku liczba zezwoleń na pracę dla obywateli Kolumbii wzrosła o 352 procent.

Usiądek: Kto zdecydował, że Polska ma być krajem masowej migracji?

Prawnik i członek Ruchu Narodowego przypomina, że Kolumbia korzystała z ruchu bezwizowego w strefie Schengen. W rezultacie wjeżdżali do Polski jako turyści, a przepisy nie zabraniały powierzenia im pracy na podstawie zezwolenia na pracę.

"Ponadto, wielu «turystów» z Kolumbii podjęło nielegalne zatrudnienie. Wielu z nich zostaje w Polsce po wygaśnięciu wizy, w ten sposób stając się nielegalnymi imigrantami. Tak wyglądała polityka migracyjna za rządów Matusza Morawieckiego. Dziś nie jest wiele lepiej" – pisze Usiądek.

"System sam otworzył furtkę przez bezwizowość – i agencje pracy tymczasowej natychmiast ją wykorzystały. Kto zdecydował że Polska będzie krajem masowej imigracji z drugiego końca świata? Kiedy Sejm nad tym głosował? Czy Polacy mogli zabrać w tej sprawie głos w referendum?" – zwraca uwagę.

"Nie, dekadę temu rząd PiS otworzył na rozcież drzwi dla imigrantów z całego świata. Dziś ekipa Tuska przyznaje im obywatelstwo. Wszystko dzieje się na zapleczu polskiej polityki. Podmiana populacji nie jest w ogóle tematem dyskutowanym w mediach, a na problem zwracają uwagę tylko politycy Konfederacji" – pisze Usiądek.

