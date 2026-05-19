System kaucyjny rozszerzony o szkło i kartony? Wkrótce decyzja

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

System kaucyjny rozszerzony o szkło i kartony?

Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska z Nowej Lewicy, poinformowała w rozmowie z Business Insider Polska, że resort w czerwcu podejmie "kierunkową decyzję o nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym".

– Rozstrzygniemy wówczas, czy wprowadzić do systemu kolejne frakcje – jednorazowe szkło, które bardzo zaśmieca przestrzeń publiczną oraz – być może – kartony – przekazała.

System kaucyjny zrobił z Polaków śmieciarzy?

Pytana z kolei o opinie dotyczące tego, że system kaucyjny zrobił z Polaków śmieciarzy, oceniła, że sprzeciwia się takiemu stawianiu sprawy.

– Tak naprawdę na napiętnowanie zasługują ci, którzy wyrzucają śmieci, gdzie popadnie. Osobiście zbieram śmieci porzucone w lasach, parkach czy na łąkach, bo bardzo mnie drażnią. Robię to regularnie, nawet co tydzień na spacerze. I naprawdę bardzo dziękuję ludziom, którzy pracują w gospodarce komunalnej. Wykonują trudną i bardzo pożyteczną społecznie pracę. Zasługują na naszą wdzięczność. Dziękuję także ludziom, którzy jako wolontariusze sprzątają naszą przestrzeń publiczną – mówiła.

Polityk Lewicy poinformowała, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że w tym roku do zwrotu trafi 77 proc. opakowań kaucyjnych.

– Taki cel określiliśmy dla operatorów i wprowadzających na 2026 i 2027 roku, zgodnie z dyrektywą single-use plastics. Nierozliczona kaucja może być jednak obliczona dopiero na koniec roku. Jeśli kupujący nie zwrócą części opakowań, pieniądze z nieodebranej kaucji zasilą system. Te środki zostaną wydane na funkcjonowanie oraz rozwój systemu kaucyjnego – dodała.

