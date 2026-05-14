"Małpki" w systemie kaucyjnym? Chcą tego Polacy

Każdego dnia sprzedawanych jest ponad milion "małpek". Trudno o precyzyjne dane, ponieważ w obiegu medialnym i eksperckim pojawiają się różne szacunki. Wszystkie są jednak gigantyczne. Według danych przytaczanych przez Demagog na bazie CMR: ok. 1,3 mln "małpek" dziennie, z czego znacząca część kupowana rano. Pojawia się też liczba 3 milionów sztuk. W ujęciu miesięcznym pada poziom co najmniej 40 mln sztuk. Warto przy tym pamiętać, że butelki jednorazowe, takie jak "małpkowe" są wyłączone z systemu kaucyjnego.

W efekcie puste butelki po napojach alkoholowych (do 0,2 litra) są jednym z najczęściej znajdowanych odpadów w przestrzeni publicznej. Obecnie cała odpowiedzialność za sprzątanie tzw. małpek spada na gminy i służby komunalne, które często są niedoinwestowane i mają problemy z realizacją swoich podstawowych zadań. "Małpki" są dostępne niemal wszędzie, a ich niska cena i łatwa dostępność sprzyjają impulsywnemu spożyciu alkoholu i przyczyniają się do problemów społecznych i zdrowotnych oraz zaśmiecania terenów publicznych.

Obecnie system kaucyjny od początku działania niezmiennie obejmuje trzy rodzaje opakowań. Chodzi o butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra (kaucja w ich przypadku obu typów opakowań wynosi 50 gr) oraz szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra (kaucja to 1 zł). Wciąż jednak trwa dyskusja o możliwościach poszerzenia systemu o nowe opakowania.

"Małpki" w systemie kaucyjnym? Polacy na "tak"

Okazuje się, że z badania przeprowadzonego przez instytut Ariadna na zlecenie portalu o2.pl wynika, iż Polacy chcą, aby tzw. małpki zostały włączone do systemu kaucyjnego.

Respondenci otrzymali pytanie: czy twoim zdaniem małe jednorazowe szklane butelki po alkoholu (tzw. małpki) powinny zostać objęte systemem kaucyjnym i być przyjmowane w butelkomatach podobnie jak inne opakowania? Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 39 proc., a „raczej tak” – 24 proc., co łącznie daje 63 proc. konsumentów opowiadających się za takim rozwiązaniem.

Natomiast na odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 11 proc., a „raczej nie” – 7 proc. To oznacza, że przeciwnikami małpek w systemie kaucyjnym jest według tego badania łącznie 18 proc. respondentów. Reszta – 19 proc. – wybrała opcję „trudno powiedzieć”.

Co na to Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Obecnie resort „monitoruje sytuację”. Wiceminister klimatu Anita Sowińska poinformowała niedawno, że stosowne decyzje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego resort podejmie w czerwcu. Ewentualne zmiany w systemie mogłyby obowiązywać od września.

Czytaj też:

Chcą zakazać ich sprzedaży w całej Polsce. Apel ws. "małpek"Czytaj też:

System kaucyjny okazał się sukcesem? Podano, ile opakowań zwrócili Polacy