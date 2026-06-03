Magyar ogłosił porozumienie z Ukrainą. Wbił przy tym szpilę Orbanowi

Peter Magyar ogłosił w środę (3 czerwca) wieczorem, ze Węgry osiągnęły "kompleksowe porozumienie" z Ukrainą w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych dla ponad 100-tysięcznej mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. "W zaledwie trzy tygodnie osiągnęliśmy to, czego Viktor Orban i jego rząd nie zdołali dokonać w ciągu dziesięciu lat" – podkreślił premier Węgier.

"Porozumienie jest wynikiem kilku tygodni intensywnych negocjacji na poziomie technicznym między Węgrami a Ukrainą, w których uczestniczyły również organizacje polityczne i religijne reprezentujące węgierską mniejszość na Zakarpaciu" – oznajmił we wpisie na platformie X.

Porozumienie ws. węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu

"Rząd ukraiński zobowiązał się do wcielenia uzgodnionych środków do swojego systemu prawnego w najbliższej przyszłości. W rezultacie węgierska mniejszość będzie cieszyć się znacznie szerszymi prawami edukacyjnymi, kulturalnymi, językowymi i politycznymi niż dotychczas" – zaznaczył Magyar.

"Te zobowiązania zostaną również włączone do planu działań Ukrainy złożonego do Unii Europejskiej. Jeśli tak się stanie, rząd węgierski poprze otwarcie pierwszego klastra akcesyjnego Ukrainy" – stwierdził.

"Węgry nadal sprzeciwiają się przyspieszonemu przystąpieniu [Ukrainy – przy. red.] do UE. Jeśli Ukrainie uda się zamknąć wszystkie 33 rozdziały akcesyjne w ciągu najbliższych 10-15 lat, Węgry poprą akcesję Ukrainy, pod warunkiem przeprowadzenia prawnie wiążącego referendum" – doprecyzował szef węgierskiego rządu.

We wtorek nowy premier Węgier oświadczył, że jest gotów spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski. Jako warunek wskazał zakończenie jeszcze w tym tygodniu "negocjacji technicznych" w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Wcześniej Magyar mówił, że udzieli poparcia dla otwarcia tzw. klastrów negocjacyjnych w rozmowach Kijowa z Brukselą tylko wtedy, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.

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