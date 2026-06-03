System kaucyjny rozszerzony o "małpki"? Handel załamują ręce

19 maja Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska z Nowej Lewicy, poinformowała w rozmowie z Business Insider Polska, że resort w czerwcu podejmie "kierunkową decyzję o nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym".

– Rozstrzygniemy wówczas, czy wprowadzić do systemu kolejne frakcje – jednorazowe szkło, które bardzo zaśmieca przestrzeń publiczną oraz – być może – kartony – przekazała.

System kaucyjny zostanie rozszerzony o "małpki"?

Teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w oświadczeniu przesłanym "Dziennikowi Gazecie Prawnej" potwierdza, że w drugiej połowie roku zostanie podjęta decyzja, kiedy zmiany w systemie kaucyjnym zostaną wprowadzone i w jaki sposób będą wdrażane.

Handlowcy załamują ręce

Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, ostrzega w rozmowie z dziennikiem, że "włączenie »małpek« do systemu kaucyjnego zmusi małe sklepy do dobrowolnego wejścia do programu".

Ocenił, że klienci oddają opakowania tam, gdzie kupują towar, więc rezygnacja z odbioru, oznacza odpływ konsumentów do większej konkurencji. Podkreślił, że handlowcy muszą sami finansować koszty organizacji i automaty, a te mogą kosztować nawet 70 tys. zł.

Maciej Ptaszyński zauważył wadliwość mechanizmu rozliczeń. "Sklepy kredytują system, wypłacając kaucje z własnych środków i długo czekają na zwrot. Opłata obsługowa jest deficytowa – nie pokrywa kosztów prądu ani pracy personelu. Przy marżach handlowych na poziomie 1 proc. grozi to załamaniem płynności finansowej mniejszych placówek" – wyjaśnił.

Jego zdaniem objęcie systemem kaucyjnym "małpek" wygeneruje ryzyko sanitarno-higieniczne, ponieważ w lokalach o powierzchni około 50 metrów kwadratowych brakuje przestrzeni na magazynowanie i ręczne sortowanie lepiących się butelek po alkoholu.

"Nie róbmy ze sklepów PSZOK-ów" – dodał.

System kaucyjny w Polsce

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja" i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

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