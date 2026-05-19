Czy Morawiecki powinien założyć partię? Oto wyniki sondażu

Badanie opublikowane we wtorek (19 maja) wskazuje, że 43 proc. sympatyków PiS jest przeciwnych tworzeniu przez Morawieckiego nowego ugrupowania. Odmiennego zdania jest 23 proc. ankietowanych, natomiast 34 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Wśród ogółu Polaków poparcie dla nowej partii Morawieckiego również wynosi 23 proc., przeciw jest 35 proc., a aż 42 proc. pytanych wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster w dniach 5-6 maja. Wzięło w nim udział 1024 dorosłych Polaków.

Co dalej z Morawieckim?

Dyskusja o politycznej przyszłości Mateusza Morawieckiego nasiliła się po utworzeniu przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego – według medialnych doniesień – dołączyło już kilkudziesięciu działaczy związanych z PiS.

Część komentatorów uważa, że inicjatywa może stać się zalążkiem nowego projektu politycznego i doprowadzić do rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego, którą coraz bardziej targają wewnętrze podziały.

Morawiecki zapewnił w sobotę (16 maja), że ugrupowanie zachowuje jedność i zamierza odzyskać elektorat. Zapowiedział również zorganizowanie wspólnego spotkania z Przemysławem Czarnkiem, kandydatem PiS na premiera.

Wyborcy PiS podzieleni

Badania opinii publicznej pokazują podzielone nastroje w elektoracie PiS wobec potencjalnej partii Morawieckiego. W sondażu przeprowadzonym dla "SE" w kwietniu połowa wyborców ugrupowania deklarowała gotowość poparcia takiego projektu, a druga połowa nie.

Badanie zrealizowane przez CBOS wykazało z kolei, że ewentualna partia byłego premiera mogłaby przekroczyć próg wyborczy, odbierając najwięcej głosów właśnie Prawu i Sprawiedliwości, którego notowania spadły w ostatnim czasie.

