"Przeklęci chrześcijańscy dranie". Sprawca z Modeny groził już wcześniej

Okazało się, że napastnik z Modeny kilka lat temu groził administracji uniwersytetu, na którym wcześniej kończył studia z zakresu administracji biznesowej, a później bezskutecznie próbował się zatrudnić.

Salim El Koudri: Chrześcijańscy dranie. Jezus Chrystus na krzyżu, spalę go

W jednej z wiadomości mailowych napisał: "Musisz mnie zatrudnić... Wy przeklęci chrześcijańscy dranie. Wy i wasz Jezus Chrystus na krzyżu, spalę go."

Jak informuje portal internetowy dziennika "Corriere della Sera", mail został wysłany 27 kwietnia, pięć lat temu, i był częścią serii wiadomości e-mail skierowanych do uniwersytetu.

Atak w Modenie. Media zaczęły gimnastykę: Leczył się psychiatrycznie

W niedzielnym ataku na przypadkowych przechodniów z wykorzystaniem samochodu oraz noża we włoskiej Modenie, Marokańczyk zranił osiem osób, w tym cztery ciężko. Ciężkie obrażenia odniosła obywatelka Polski. Po przejechaniu ludzi i rozbiciu auta, sprawca wysiadł i próbował atakować nożem. Ostatecznie został obezwładniony przez przechodniów i przekazany w ręce policji.

Sprawcą okazał się być wspomniany 31-letni Salim El Koudri, Marokańczyk z włoskim obywatelstwem. W toku śledztwa policja ustaliła, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu ani środków psychotropowych. Policja ustaliła też, że sprawca nie ma przeszłości kryminalnej, skończył studia i był aktualnie był bezrobotny.

Jak zwykle przy tego rodzaju atakach, włoskie media usiłują przekierować istotę problemu – rezultatu wieloletniej masowej migracji, podkreślając, że przeszłości El Koudri miał być leczony psychiatrycznie.

Z zarejestrowanego przez uliczny monitoring nagrania jasno wynika, że mężczyzna zaatakował pieszych celowo. Jechał jedną z głównych ulic miasta (Via Emilia Centro), w pewnym momencie gwałtownie przyśpieszył, kierując tak, by wycelować w przechodniów idących wąskim chodnikiem.

