Putin rusza do Chin. Mówi o "najśmielszych planach na przyszłość"

Prezydent Rosji Władimir Putin leci do Chin, gdzie spotka się z nim przewodniczący KPCh i przywódca Chin Xi Jinping. W ub. tygodniu gościł on prezydenta USA Donalda Trumpa. Data wizyty Putina w Państwie Środka to 19-20 maja.

We wtorek przed wylotem do Chin opublikowany został materiał video, w którym przedstawił optykę Kremla na obecne stosunki Pekinu z Moskwą, nawiązując przy tym do wybranych zagadnień historycznych.

Włodarz Kremla odnotował, że 25 lat temu Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który jak mówił, położył solidne podwaliny pod prawdziwie strategiczne stosunki i wszechstronne partnerstwo przynoszące korzyści obu krajom i obu narodom.

Putin: Nieograniczony potencjał

– Regularne wzajemne wizyty i rozmowy na najwyższym szczeblu między Rosją a Chinami stanowią ważną i integralną część naszych wspólnych wysiłków na rzecz promowania pełnego zakresu relacji między naszymi krajami i uwalniania ich prawdziwie nieograniczonego potencjału – powiedział Putin, cytowany przez chińską agencję prasową Xinhua.

W swojej wypowiedzi Putin nie wymieniający nazwy, wyraził poparcie Moskwy dla wizji chińskiego rozstrzygnięcia sprawy statusu Tajwanu. Jak mówił, szczególny charakter stosunków rosyjsko-chińskich odzwierciedla się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i zaufania, zaangażowaniu w dążenie do korzystnej dla obu stron i sprawiedliwej współpracy, prowadzeniu pełnego szacunku dialogu oraz wspieraniu się nawzajem w sprawach dotyczących podstawowych interesów obu krajów, w tym w ochronie suwerenności i jedności państwa.

Przyjazne relacje i plany na przyszłość

Putin przekonywał, że Rosja i Chiny aktywnie rozszerzają swoje kontakty w polityce, gospodarce i innych dziedzinach, jednocześnie poszerzając wymianę humanitarną i zachęcając do kontaktów międzyludzkich. – Razem robimy wszystko, co może pogłębić dwustronną współpracę i przyczynić się do wszechstronnego rozwoju naszych krajów – powiedział Putin, zaznaczając, że kwestie te będą kształtować program rozmów w Pekinie.

Putin wychwalał w tym kontekście zaangażowanie przywódcy Chin Xi Jinpinga w długoterminową współpracę z Rosją. – Jestem przekonany, że nasze serdeczne i przyjazne relacje pozwalają nam snuć najśmielsze plany na przyszłość i wcielać je w życie – powiedział.

Prezydent Federacji Rosyjskiej powiedział, że wymiana handlowa między Rosją a Chinami stale rośnie i już dawno przekroczyła granicę 200 miliardów dolarów, a wzajemne rozliczenia odbywają się obecnie niemal wyłącznie w rublach i juanach. Polityk mówił też o szeregu innych dziedzin, w których państwa te rozwijają współpracę, jak m.in. kultura, sztuka, nauka, ruch bezwizowy.

Prezydent Rosji o współpracy z Chinami

Putin powtórzył wielokrotnie wygłaszaną narrację, że bliskie relacje strategiczne między Rosją a Chinami odgrywają ważną, stabilizującą rolę na świecie. – Nie sprzymierzając się z nikim, dążymy do pokoju i powszechnego dobrobytu – twierdził.

W tym duchu Moskwa i Pekin działają w sposób skoordynowany, aby bronić prawa międzynarodowego i postanowień Karty Narodów Zjednoczonych w ich całości, kompletności i wzajemnych powiązaniach dodał.

– Popieramy aktywną współpracę w ramach ONZ, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, BRICS i innych podmiotów wielostronnych, które wnoszą istotny wkład w rozwiązywanie pilnych globalnych i regionalnych wyzwań – kontynuował.

– Jestem przekonany, że będziemy nadal wspólnie robić wszystko, co możliwe, aby pogłębiać rosyjsko-chińskie partnerstwo i dobre sąsiedztwo dla dynamicznego rozwoju naszych krajów i dla dobra naszych narodów, w interesie utrzymania globalnego bezpieczeństwa i stabilności – podsumował Putin.

