Putin leci do Pekinu zaraz po szczycie Trump-Xi

Władimir Putin ma przybyć do Pekinu 20 maja, zaledwie kilka dni po spotkaniu chińskiego przywódcy Xi Jinpinga z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Informację przekazał "South China Morning Post".

Wizyta jest postrzegana jako element rutynowych stosunków między Rosją a Chinami. Źródła zauważają, że wizycie raczej nie będą towarzyszyć duże uroczystości ani parady wojskowe.

Kreml nie potwierdził jeszcze oficjalnie daty podróży, a chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymało się od komentarza.

Trump w Pekinie

Spotkanie Xi Jiinping i Donalda Turumpa odbyło się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie podczas pierwszej wizyty obecnego prezydenta USA w Chinach od 2017 r. W otwartej części rozmów Xi podkreślał znaczenie stabilnych relacji między mocarstwami, oceniając, że świat znajduje się na "nowym rozdrożu". Trump mówił natomiast o "fantastycznej przyszłości" relacji obu krajów i nazwał Xi "wielkim przywódcą".

Według chińskiej agencji Xinhua, cytowanej przez Reutersa, Xi ostrzegł, że "przy nieodpowiednim podejściu oba państwa mogą wejść w kolizję, a nawet konflikt". Wypowiedź miała paść podczas zamkniętej części rozmów i nie została wygłoszona publicznie w obecności mediów.

Rozmowy dotyczyły także spraw handlowych, technologii oraz sytuacji międzynarodowej, w tym konfliktu USA i Izraela z Iranem i wojny na Ukrainie. Według Białego Domu, przywódcy omówili również kwestię rozszerzenia dostępu amerykańskich przedsiębiorstw do rynku chińskiego i zwiększenia chińskich inwestycji w amerykańskim przemyśle.

Prezydent USA przyleciał do Chin w środę (13 maja). Szczyt, który Trump nazwał "prawdopodobnie największym w historii", potrwa trzy dni.

