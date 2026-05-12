Informację o wyniku manewrów przekazał prezydentowi Rosji gen. Siergiej Karakajew, dowódca Strategicznych Sił Rakietowych Federacji Rosyjskiej.

"Dziś o godzinie 11:15 [czasu moskiewskiego] Siły Strategiczne przeprowadziły start najnowszej ciężkiej, ciekłopaliwowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej 'Sarmat'. Zadanie zostało wykonane" – przekazał generał Karakajew, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Putin: Mamy najpotężniejszy kompleks rakietowy na świecie

Jak podaje RMF24, nowy system rakietowy przewyższa poprzednią wersję zarówno pod względem zasięgu, masy przenoszonego ładunku, gotowości do startu, jak i zaawansowanych środków przeciwdziałania, których celem jest umożliwienie przełamania obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwrakietowej.

Zgodnie z zapowiedziami, pierwszy pułk rakietowy z systemem "Sarmat" ma zostać postawiony w stan gotowości bojowej jeszcze przed końcem 2026 roku. Dowódca Strategicznych Sił Rakietowych Federacji Rosyjskiej zaznaczył, że wyposażenie armii w nową rakietę znacząco zwiększy możliwości bojowe rosyjskich sił jądrowych.

Władimir Putin, podczas spotkania z gen. Karakajewem, nazwał system "Sarmat" najpotężniejszym kompleksem rakietowym na świecie. "Łączna moc przenoszonego ładunku bojowego jest ponad czterokrotnie większa niż jakiegokolwiek istniejącego zachodniego odpowiednika" – podkreślił.

Prezydent Rosji prowokuje. Padło znane nazwisko

Władimir Putin zasugerował niedawno, by ekskanclerz Niemiec Gerhard Schroeder został koordynatorem rozmów Rosji z UE ws. Ukrainy. Berlin odrzucił propozycję.

Prezydent Rosji został w sobotę zapytany o to, czy jest "jeszcze ktoś rozsądny w zachodniej Europie, z kim można prowadzić dialog". Putin powiedział, że rozmówcą, na którego mógłby się zgodzić, byłby Gerhard Schroeder, były kanclerz Niemiec.

Pytanie padło po wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, który stwierdził, iż wierzy w "potencjał" Unii Europejskiej, aby negocjować z Rosją i omówić przyszłą architekturę bezpieczeństwa Europy.

Tymczasem agencja Reutera dotarła do niemieckiego urzędnika, który ujawnił, jak wyglądała oferta Putina. Jego zdaniem, propozycja prezydenta Rosji nie jest wiarygodna, ponieważ Moskwa nie dokonała żadnych zmian w przedstawionych warunkach.

