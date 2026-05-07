PiS poniżej 20 proc. Oto, jak chcą głosować Polacy

Koalicja Obywatelska utrzymała pozycję lidera poparcia, zwiększając w maju przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością – wynika z najnowszego zestawienia sondaży CBOS. W porównaniu z badaniem z połowy kwietnia wzrosło także poparcie dla Konfederacji Wolność i Niepodległość. Do Sejmu weszłaby jeszcze Korona Grzegorza Brauna.

PiS poniżej 20 proc.

Z danych CBOS wynika, że w badaniu przeprowadzonym w dniach 4–6 maja Koalicja Obywatelska mogła liczyć na 30,8 proc. poparcia. To spadek o 1,2 pkt proc. wobec poprzedniego pomiaru z 13–15 kwietnia, kiedy ugrupowanie uzyskało 32 proc.

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało natomiast wzrost poparcia do 19,6 proc. w maju (z 18,2 proc. w kwietniu), czyli o 1,4 pkt proc. Mimo poprawy notowań partia Jarosława Kaczyńskiego nadal traci do KO 11,2 pkt proc.; miesiąc wcześniej różnica wynosiła 13,8 pkt proc.

Koalicjanci Tuska pod progiem wyborczym

Największy wzrost wśród głównych ugrupowań zanotowała Konfederacja Wolność i Niepodległość. Formacja zwiększyła poparcie z 13 proc. w kwietniu do 15,3 proc. w maju, zyskując 2,3 pkt proc. Z kolei pogorszenie notowań odnotowała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ugrupowanie uzyskało w maju 8,1 proc. poparcia wobec 8,7 proc. w połowie kwietnia.

Spadek poparcia odnotowały natomiast mniejsze ugrupowania lewicowe. Nowa Lewica uzyskała w maju 4,7 proc., wobec 5,8 proc. miesiąc wcześniej. Partia Razem spadła z 4,9 proc. do 3 proc.

Pod progiem wyborczym pozostają także PSL oraz Polska 2050. Ludowcy uzyskali w maju 2,2 proc. poparcia wobec 3 proc. w kwietniu, natomiast Polska 2050 – 1 proc., wobec 0,7 proc. miesiąc wcześniej. Niezdecydowanych wyborców było w maju 11,6 proc., wobec 10,8 proc. w połowie kwietnia.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszych dniach maja, udział w nich wzięłoby76,6 proc. Polaków uprawnionych do głosowania.

Czytaj też:

Czy KO i Lewicy opłaca się wspólny start w wyborach? Jest sondażCzytaj też:

System prezydencki czy kanclerski? Kukiz nie ma wątpliwości