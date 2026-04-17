Sondaż. PiS notuje rekordowo niski wynik, jedna partia na granicy progu

Według CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w połowie kwietnia, wzięłoby w nich udział trzy czwarte (75,6 proc.) uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu, na pozycji lidera umocniła się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować niespełna jedna trzecia (32 proc.) respondentów. W porównaniu z badaniem z marca poparcie dla ugrupowania Donalda Tuska wzrosło o 2,8 pkt proc. To jednocześnie najlepszy wynik KO od kwietnia 2025 r.

Chęć oddana głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 18,2 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek aż o 2,9 pkt proc. w stosunku do marca i jeszcze gorszy wynik od pomiaru z lutego (wówczas było to rekordowo niskie 18,3 proc.).

Połączone Konfederacje wyprzedzają PiS. Sondaż

Konfederację Wolność i Niepodległość zamierza poprzeć 13 proc. uczestników badania. To o 1,9 pkt proc. więcej niż w marcu. Na czwartej pozycji znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia Grzegorza Brauna, popierana przez 8,7 proc. pytanych (spadek o 2,3 pkt proc.).

Szansę na wprowadzenie swoich posłów do Sejmu miałaby także Nowa Lewica, którą popiera obecnie 5,8 proc. badanych (o 2,3 pkt proc. więcej niż miesiąc temu). Na granicy progu znajduje się z kolei partia Razem. Chęć oddania głosu na tę formację zadeklarowało 4,9 proc. respondentów (o 1,1 pkt proc. mniej niż w marcu).

Pozostałe ugrupowania miałyby niewielkie szanse na wprowadzenie swoich przedstawicieli do parlamentu. Na PSL ma zamiar głosować 3 proc. wyborców, zaś na Polskę 2050, tak jak w ubiegłym miesiącu, tylko 0,7 proc. Opcję "inna partia" wskazało 0,2 proc. ankietowanych. 10,8 proc. badanych oznajmiło, że nie wie, na kogo oddać głos. Ponadto 2,7 proc. pytanych odmówiło ujawnienia swoich preferencji partyjnych.

W tym wariancie Razem może pokonać próg

CBOS sprawdziło również, do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi. W tym celu przeprowadzono "imputację danych, pozwalającą ekstrapolować ich preferencje wyborcze na podstawie cech społeczno-demograficznych respondentów".

Różnica między dwoma wiodącymi formacjami nieco się zmniejszyła. Na KO zagłosowałoby 34,7 proc. wyborców, zaś PiS poparłoby 22,8 proc. Na Konfederację oddałoby swój głos 14,5 proc. respondentów, natomiast na Koronę – 10,2 proc. W tym ujęciu szansę na przekroczenie progu wyborczego miałyby oba ugrupowania lewicowe. Nowa Lewica mogłaby liczyć na 6,7 proc. poparcia, z kolei partia Razem – na 5,8 proc. Dalej: PSL – 3,7 proc. i Polska 2050 – 1,5 proc.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 13-15 kwietnia 2026 r. metodami CATI (80 proc.) i CAWI (20 proc.) na próbie 1000 osób.

Pisma do prezydenta, PiS i KO. Konfederacja: Żeby usiedli z nami do stołuCzytaj też:

Sikorski o polityku Konfederacji: Jeśli chciał zaszkodzić Polsce, to osiągnął cel