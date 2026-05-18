Bocheński: Tylko PiS jest alternatywą wobec tych rządów

Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Według europosła Tobiasza Bocheńskiego, media interesują się tak mocno sytuacją wewnątrz PiS, bo tylko ta partia jest alternatywą wobec rządów Donalda Tuska.

Jak opisywały media, podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PiS, które odbyło się 13 maja w mazowieckim Sękocinie, doszło do spięć między czołowymi politykami ugrupowania. Jarosław Kaczyński miał ostro skrytykować jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który stwierdził, że na miejscu Zbigniewa Ziobry wolałby iść do więzienia. Z kolei była marszałek Sejmu Elżbieta Witek miała zaatakować byłego premiera Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu podejmowanie działań zmierzających do rozłamu w partii.

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński przyznał, że nie uczestniczył w tym spotkaniu, natomiast stwierdził, że "obiło mu się o uszy", o czym i w jaki sposób rozmawiano. – Zarysowały się różne stanowiska, ale ostateczna konkluzja jest taka, że wszyscy pracują na Przemysława Czarnka jako naszego kandydata na prezesa Rady Ministrów – podkreślił w RMF FM.

Jego zdaniem zainteresowanie mediów wewnętrzną sytuacją w PiS-ie "dowodzi tylko jednej rzeczy". – Tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą wobec tych rządów, bo nikogo aż tak bardzo nie interesują jakiekolwiek inne napięcia w innych partiach politycznych – stwierdził.

Jednocześnie europoseł PiS powiedział, że "głównym problemem jest polityka rozluźniania więzów transatlantyckich przez rząd Donalda Tuska". – Donald Tusk odkąd został premierem, od pierwszego dnia rozluźnia nasze więzi transatlantyckie. Liczba jego twittów, wypowiedzi, wywiadów jest niezliczona. To są konsekwencje rozmyślnego działania Tuska – podsumował.

Cieszyński: Mogę to ujawnić

W sobotę (16 maja) na antenie RMF FM poseł PiS Janusz Cieszyński potwierdził, że Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek zorganizują na początku czerwca wspólne spotkanie z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim. Taką informację podała jako pierwsza Wirtualna Polska.

Decyzja o wspólnym wiecu miała zapaść po środowym posiedzeniu klubu PiS, które – jak przekonywał Cieszyński – nie było tak burzliwe, jak przedstawiały to media. – Mogę powiedzieć, jak zakończyło się to spotkanie, mogę to ujawnić – oznajmił były minister cyfryzacji.

Zdradził, że kiedy większość parlamentarzystów wróciła do Warszawy, doszło do spotkania "w mniejszym gronie", w którym uczestniczyli m.in. Morawiecki i Czarnek. – To była bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie – podkreślił Cieszyński.

