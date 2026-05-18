Z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA? Nowe doniesienia

Portal Radia Zet ustalił, że samolot wystartował z Mediolanu z ponad dwugodzinnym opóźnieniem 9 maja i po blisko ośmiu godzinach lotu wylądował na lotnisku Newark-Liberty.

Wcześniej media informowały, że Ziobro był widziany na tym lotnisku przez internautę, który przekazał zdjęcie redakcji TVN24.

Ziobro w USA. Jak tam dotarł?

Polityk do Mediolanu mógł dostać się samochodem przez Austrię, która należy do Strefy Schengen (nie ma kontroli granicznej). Ewentualnie mógł skorzystać z prywatnego lotu z Budapesztu do Mediolanu.

Według najnowszych doniesień, były szef MS miał posługiwać się dokumentem podróży wydanym przez władze Węgier po uzyskaniu tam azylu politycznego. W grudniu ubiegłego roku Ziobro utracił polski paszport oraz paszport dyplomatyczny.

Jak czytamy na portalu Radia Zet, trzy dni po wylocie Ziobry do USA udała się również jego żona, Patrycja Kotecka-Ziobro. Serwis podał, że poleciała z Wenecji do Filadelfii rejsem American Airlines.

Informację o tym, że były minister sprawiedliwości odbył lot do Ameryki, polskie służby miały otrzymać 15 maja.

Według portalu, Ziobro wybrał Mediolan ze względu na rządzącą Włochami premier Giorgię Meloni i jej partię Bracia Włosi, która razem z PiS należy do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Na czele EKiR stoi Mateusz Morawiecki, który w 2025 r. zastąpił na tym stanowisku Meloni.

Będzie walka o ekstradycję

Pierwsze doniesienia o tym, że Ziobro przeniósł się z Węgier do Stanów Zjednoczonych, pojawiły się w ubiegły weekend. Telewizja Republika poinformowała w niedzielę (10 maja), że były szef MS został jej komentatorem politycznym w USA.

Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu (tzw. paszport genewski). W zeszłym tygodniu ujawnił, że przebywa w Waszyngtonie i planuje spotkania z amerykańską Polonią.

Choć sąd postanowił aresztować Ziobrę, a prokuratura wydała za nim list gończy, to obowiązuje on tylko w Polsce, bo nie poszedł za tym Europejski Nakaz Aresztowania (ważny na terenie UE) ani Czerwona Nota Interpolu (obowiązująca w USA). Wnioskiem o ENA wobec byłego ministra sąd ma zająć się we wrześniu.

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska będzie domagać się od USA ekstradycji Ziobry.

