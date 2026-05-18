Rezygnacja po kilku miesiącach. Redaktor naczelny portalu Zero odchodzi

Patryk Słowik we wpisie na platformie X poinformował o swojej rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego portalu zero.pl.

"Zazwyczaj w takich sytuacjach są pytania dwojakiego rodzaju, więc od razu odpowiadam" – napisał.

Dziennikarz podkreślił, że nie planuje "rozwodzić się o powodach, bo uważam za nieeleganckie prowadzenie publicznych dyskusji o wewnętrznych sprawach". "Ale żadnych teorii spiskowych nie warto w tym szukać i uważam Kanał Zero za bardzo fajną firmę" – dodał.

Patryk Słowik przekazał ponadto, że nie dostał lepszej oferty od kogoś innego, więc – jak dodał – nie umie odpowiedzieć co dalej.

"I nie dziękuję jeszcze świetnej ekipie, która zaufała Krzysztofowi, mnie – tylko dlatego, że będzie jeszcze okazja za trzy miesiące wszystkim podziękować" – zakończył swój wpis.

Portal zero.pl zadebiutował 1 lutego tego roku. Od początku jego redaktorem naczelnym był Patryk Słowik.

Według badania Mediapanel w kwietniu portal odwiedziło 549,2 tys. internautów, co dało 1,84 proc. zasięgu.

W zespole redakcyjnym portalu zero.pl są m.in.: Anna Wittenberg (zastępczyni redaktora naczelnego), Bartosz Michalski (redaktor zarządzający), Paweł Figurski, Piotr Białczyk, Michał Cieciura, Aleksandra Cieślik, Marcin Darmas, Radosław Ditrich, Olga Erenc, Krzysztof Jabłonowski, Marek Mikołajczyk, Urszula Mirowska-Łoskot, Jacek Prusinowski, Piotr Rodzik, Jakub Styczyński, Michał Walkiewicz, Kasjan Owsianko.