Niespodziewane odejście. Znany dziennikarz kończy pracę dla WP

O końcu współpracy poinformował redaktor naczelny WP. "Po ponad czterech latach wspólnej pracy Patryk Słowik postanowił wyruszyć w nową, inną niż dotychczas, drogę zawodową. To były świetne lata, pełne głośnych publikacji – często niewygodnych dla opisywanych osób, i to z każdej strony sceny. W najbliższym czasie Patryk będzie kończył materiały, nad którymi już pracuje – przeczytacie je w WP. Na pożegnania przyjdzie jeszcze pora, ale już dziś – dzięki za wszystko!" – przekazał Paweł Kapusta.

Słowik potwierdził te informacje. Dodał, że w najbliższym czasie należy się spodziewać jeszcze jego tekstów na WP. "Potwierdzam. Na podziękowania rewelacyjnej ekipie Dziennikarek i Dziennikarzy WP oraz osobom zaangażowanym w sprawianie dobrych warunków do publikacji i promocji tekstów jeszcze przyjdzie czas, więc tego teraz tutaj nie robię. A na razie nic się nie zmienia – jest jeszcze kilka miesięcy na opublikowanie w WP paru interesujących materiałów" – zapowiada dziennikarz.

Słowik u Stanowskiego? Nieoficjalnie doniesienia

Z Wirtualną Polską Patryk Słowik był związany od 2021 roku. "Pisze przede wszystkim dłuższe artykuły śledcze i wywiady do Magazynu WP oraz komentarze o bieżących wydarzeniach politycznych" – wskazują Wirtualne Media. Wcześniej pisał dla "Dziennika Gazety Prawnej" oraz dla portalu Bezprawnik. Ma 37 lat. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Polityki Społecznej UW oraz Instytucie Nauk Politycznych UW.

Patryk Słowik w rozmowie z Wirtualnemedia.pl stwierdził, że będzie jeszcze związany z Wirtualną Polską do października i zamierza skupić się na swoich obecnych materiałach dziennikarskich. "Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że Słowik może zacząć współpracę z Kanałem Zero" – podano.

