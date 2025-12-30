Prezydent nie jest informowany przez rząd. "Notatki brak od 5 miesięcy"

Po tym, jak we wtorek premier Tusk podzielił się w mediach społecznościowych swoją refleksją na temat rozmów pokojowych, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz zwrócił uwagę na brak odpowiedniej współpracy Donalda Tuska z Kancelarią Prezydenta.

"Aby nie dać się podzielić konieczna jest także bieżąca wymiana informacji, Panie Premierze. Czy możemy liczyć, że zacznie Pan w końcu wysyłać do KPRP notatki ze swoich spotkań międzynarodowych? Od wielu miesięcy Pan tego nie robi. Podobno MSZ również na to narzeka" – stwierdził współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego. "Proszę się nie boczyć. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej wymaga od Pana minimalnej woli współpracy" – dodał.

"Notatki brak od 5 miesięcy"

Teraz Przydacz kolejny raz nawiązał do braku komunikacji między premierem a prezydentem. "Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie. Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak. Profesjonalizm i gotowość do współdziałania po stronie Kancelarii Prezydenta jak zwykle spotyka się z małostkowością po stronie Rządu" – napisał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Trump po spotkaniu z Zełenskim: Ogromny postęp

W niedzielę prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, spotkali się w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. – Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat. Poruszyliśmy może dwie wrażliwe kwestie. Wydaje mi się, że zbliżamy się do porozumienia. Osiągnęliśmy ogromny postęp – ocenił amerykański przywódca.

W rozmowie z dziennikarzami na WhatsAppie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił szczegóły amerykańskiego planu pokojowego, zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie. Jak przekazał, projekt przewiduje gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA na 15 lat. Kijów zaproponował, by okres ten był znacznie dłuższy i wynosił do 50 lat.

