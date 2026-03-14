Kuba w ogniu protestów. Ludzie są głodni, dramatycznie brakuje paliwa

Jak wskazują zagraniczne media, zamieszki są wywołane pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, długotrwałymi przerwami w dostawach prądu oraz brakami paliwa i żywności. Demonstracje w części miejscowości przerodziły się w zamieszki.

Podpalono siedzibę Komunistycznej Partii Kuby

Jak informuje portal CiberCuba, w gminie Morón w prowincji Ciego de Ávila protestujący podpalili lokalną siedzibę Komunistycznej Partii Kuby. Na nagraniach publikowanych w internecie widać płonące meble wyniesione z budynku oraz tłum zgromadzony przed siedzibą partii. Do tłumienia protestów skierowano jednostki sił specjalnych.

Doniesienia o zajściach w Morón potwierdzają również międzynarodowe agencje. Associated Press podaje, że protest rozpoczął się jako pokojowa demonstracja, jednak później część uczestników wtargnęła do budynku lokalnych władz partyjnych. Z budynku wyniesiono meble, które następnie podpalono na ulicy. W związku z wydarzeniami zatrzymano co najmniej pięć osób.

Ludzie są głodni, brakuje prądu i paliwa

Niezadowolenie społeczne na Kubie narasta od tygodni. W wielu regionach kraju przerwy w dostawach energii elektrycznej trwają nawet ponad 20 godzin dziennie. Jak relacjonuje niezależny portal 14ymedio, protestujący często wychodzą na ulice po zmroku, skandując antyrządowe hasła i uderzając łyżkami w garnki – w geście sprzeciwu wobec pogarszających się warunków życia. Kuba zmaga się również z bezprecedensowym kryzysem paliwowym. Jak podaje Radio Martí, sprzedaż benzyny spadła z ponad 900 tys. litrów dziennie w 2023 roku do zaledwie około 7,5 tys. litrów w marcu tego roku. Braki paliwa sprawiają, że na ulicach miast coraz rzadziej można zobaczyć samochody. Coraz częściej zastępują je dorożki oraz wozy konne.

Źródłem problemów jest m.in. przerwanie dostaw ropy z zagranicy. Wenezuela wstrzymała transporty po zatrzymaniu Nicolása Maduro przez wojska amerykańskie. Dostawy ograniczył także Meksyk. O skali kryzysu gospodarczego na wyspie informują również międzynarodowe media. Agencja Reuters podaje, że władze w Hawanie prowadzą rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie sytuacji energetycznej i gospodarczej kraju.

