Przełom w Wenezueli. To efekt "presji wywieranej przez Stany Zjednoczone"

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez zapowiedziała w piątek "pilne" przedłożenie parlamentowi projektu ustawy o amnestii. Dekret ma objąć setki więźniów, w tym liderów opozycji, dziennikarzy oraz przedstawicieli organizacji zajmujących się prawami człowieka.

Ogłosiła również reformę systemu sądownictwa oraz zamknięcie rządowego więzienia El Helicoide w stolicy kraju, Caracas. Budynek ma zostać przekształcony w ośrodek sportu i kultury. – Niech ta ustawa przyczyni się do zaleczenia ran pozostawionych przez polityczną konfrontację, przywrócenia sprawiedliwości w naszym kraju i pokojowej koegzystencji Wenezuelczyków – mówiła w swoim wystąpieniu w Sądzie Najwyższym Delcy Rodriguez, cytowana przez Associated Press.

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado oceniła, że zapowiedź amnestii to efekt "presji wywieranej przez Stany Zjednoczone".

Pojmanie Maduro

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali 3 stycznia pojmani przez amerykańskie siły w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. 5 stycznia oboje stanęli przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami. Nie przyznali się do winy.

Po ataku na Caracas prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą do czasu politycznej transformacji. Zagroził tymczasowej prezydent kraju Delcy Rodriguez, że "zapłaci wyższą cenę" niż Maduro, jeśli "nie zrobi tego, co słuszne".

6 stycznia Trump poinformował, że tymczasowe władze Wenezueli przekażą USA od 30 do 50 mln baryłek wysokiej jakości ropy naftowej objętej sankcjami, a zyski ze sprzedaży surowca znajdą się pod jego kontrolą. Wartość tej ropy media szacują na ok. 2 mld dolarów.

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado oświadczyła, że jej ugrupowanie – Vente Venezuela – powinno przejąć władzę w kraju po obaleniu Nicolasa Maduro. – Jesteśmy gotowi – oświadczyła w wywiadzie dla stacji CBS News.

