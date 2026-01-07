Machado gotowa do przejęcia władzy. Co na to Trump?

Liderka wenezuelskiej opozycji, Maria Corina Machado, oświadczyła, że jej ugrupowanie – Vente Venezuela – powinno przejąć władzę w kraju po obaleniu Nicolasa Maduro. – Jesteśmy gotowi – podkreśliła w wywiadzie dla stacji CBS News.

– Naród Wenezueli już wybrał – powiedziała Machado. W ten sposób noblistka odniosła się do wyborów prezydenckich z 2024 r. Według protokołów z głosowania przedstawionych przez opozycję, popierany przez nią kandydat Edmundo Gonzalez Urrutia odniósł wysokie zwycięstwo nad Nicolasem Maduro.

Na pytanie o to, czy jej ugrupowanie powinno przejąć władzę po obaleniu Maduro, opozycjonistka odparła: – Absolutnie tak.

– Mamy prezydenta elekta, którym jest Edmundo Gonzalez Urrutia. Jesteśmy gotowi i chętni, by służyć narodowi – zapewnia Machado. Wenezuelska polityka, uznawana obecnie za liderkę opozycji, w 2023 roku wygrała w prawyborach obozu demokratycznego, ale sądy podległe reżimowi w Caracas zablokowały jej kandydaturę. W 2025 r. otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za walkę o demokrację.

Pojmanie Maduro i sąd w Nowym Jorku

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę (3 stycznia) pojmani przez siły amerykańskie w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek (5 stycznia) oboje stanęli przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami. Nie przyznali się do winy.

Po ataku na Caracas prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą do czasu politycznej transformacji. Zagroził tymczasowej prezydent kraju Delcy Rodriguez, że "zapłaci wyższą cenę" niż Maduro, jeśli "nie zrobi tego, co słuszne".

We wtorek (6 stycznia) Trump poinformował, że tymczasowe władze Wenezueli przekażą USA od 30 do 50 mln baryłek wysokiej jakości ropy naftowej objętej sankcjami, a zyski ze sprzedaży surowca znajdą się pod jego kontrolą. Wartość tej ropy media szacują na ok. 2 mld dolarów.

Czytaj też:

Kolejne uderzenie USA w Wenezuelę. Amerykanie weszli na tankowiecCzytaj też:

Kijów w strachu po ataku USA. Tego boją się Ukraińcy