Kolejne uderzenie USA w Wenezuelę. Próbują przejąć tankowiec

Próba przejęcia, które zaostrzy spór z Rosją, została podjęta po tym, jak tankowiec, pierwotnie znany jako Bella-1, przedarł się przez morską "blokadę" USA, obejmującą tankowce dotknięte sankcjami. Załoga tankowca udaremniła próby wejścia na pokład Straży Przybrzeżnej USA. Informatorzy Reutersa przekazali, że operację prowadzą Straż Przybrzeżna i wojsko USA.

Rozmówcy wskazują, że w pobliżu znajdują się rosyjskie jednostki wojskowe, w tym rosyjski okręt podwodny. Władze Rosji twierdzą, że "z zaniepokojeniem monitorują" sytuację wokół statku. "Z niezrozumiałych dla nas przyczyn rosyjskiemu statkowi poświęcana jest wzmożona i ewidentnie nieproporcjonalna uwaga ze strony sił zbrojnych USA i NATO, pomimo jego pokojowego statusu" – przekazał w oświadczeniu rosyjski MSZ.

Tankowiec, obecnie znany jako Marinera i zarejestrowany pod rosyjską banderą, jest najnowszym tankowcem, który stał się celem ataku Straży Przybrzeżnej USA od czasu rozpoczęcia kampanii nacisków prezydenta USA Donalda Trumpa na Wenezuelę.

Jak poinformowali przedstawiciele USA w komunikacie prasowym, Straż Przybrzeżna przechwyciła również inny tankowiec powiązany z Wenezuelą na wodach Ameryki Łacińskiej. Stany Zjednoczone kontynuują w ten sposób egzekwowanie morskiej "blokady" statków z Wenezueli objętych sankcjami.

Blokada morska Wenezueli i pojmanie Maduro

Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent USA Donald Trump zarządził blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców wpływających do portów w Wenezueli i wypływających z nich. Od tamtej pory siły amerykańskie przejęły co najmniej kilka statków.

W sobotę (3 stycznia) USA przeprowadziły atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i pojmały prezydenta kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores. W poniedziałek (5 stycznia) para stanęła przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszała zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami. Oboje nie przyznali się do winy.

