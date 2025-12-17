"Szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym". Trump ogłosił decyzję

"Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii Armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej, dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Podkreślił, że "nielegalny reżim" Nicolasa Maduro wykorzystuje ropę "z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań".

twitter

Trump kontra Maduro. Będzie blokada tankowców

"Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ" – zaznaczył prezydent USA.

"Dlatego dziś nakazuję PEŁNĄ I CAŁKOWITĄ BLOKADĘ WSZYSTKICH OBJĘTYCH SANKCJAMI TANKOWCÓW wpływających do i wypływających z Wenezueli" – ogłosił.

Jego zdaniem, "nielegalni cudzoziemcy i kryminaliści, których reżim Maduro wysłał do USA podczas słabej i nieudolnej administracji Bidena, są zawracani do Wenezueli w szybkim tempie".

Podkreślił, że Ameryka "nie pozwoli przestępcom, terrorystom ani innym państwom okradać, grozić ani krzywdzić naszego Narodu, ani też nie pozwoli wrogiemu reżimowi przejąć naszej ropy, ziemi ani żadnych innych aktywów, które muszą zostać zwrócone Stanom Zjednoczonym NATYCHMIAST".

Władze Wenezueli: USA chcą przejąć nasze zasoby ropy

Rząd Wenezueli określił blokadę tankowców jako "irracjonalną", a groźbę Trumpa nazwał "groteskową". Zdaniem reżimu w Caracas, USA chcą przejąć kontrolę nad wenezuelskimi złożami ropy naftowej, największymi na świecie.

Kampania Trumpa mająca na celu wywieranie presji na Maduro objęła zwiększenie obecności wojskowej w regionie i przeprowadzenie ponad dwudziestu ataków wojskowych na statki transportujące narkotyki na Oceanie Spokojnym i Morzu Karaibskim w pobliżu Wenezueli, w wyniku których zginęło co najmniej 90 osób – przypomina agencja Reutera.

Po ogłoszeniu przez prezydenta USA blokady wenezuelskich tankowców, ceny ropy na globalnych rynkach zaczęły rosnąć.

Największym odbiorcą ropy z Wenezueli są Chiny, które w grudniu br. importowały ok. 600 tys. baryłek dziennie.

Czytaj też:

Trump przygotowuje ataki na lotniska i porty w Wenezueli