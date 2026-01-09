"Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski". Wśród nich Ziobro?

Węgierski portal vsquare.org stwierdził, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia węgierska delegacja do Unii Europejskiej wysłała list do wszystkich pozostałych delegacji z informacją, że "Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski". Rząd w Budapeszcie nie ujawnił nazwisk tych osób i odmówił komentarza w tej sprawie.

W grudniu 2024 r. ochronę międzynarodową na podstawie ustawy o prawie azylu otrzymał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. "Kilka miesięcy temu Viktor Orban otwarcie sugerował, że więcej Polaków może otrzymać azyl. Wygląda na to, że obietnica jest cicho spełniana jako tajny prezent świąteczny. Kolejnym pytaniem jest, jak długo ta ochrona potrwa, biorąc pod uwagę, że wyniki sondaży Orbana nadal sugerują, że jest na dobrej drodze do przegrania wyborów na Węgrzech w kwietniu 2026 r." – czytamy na vsquare.org.

Ziobro dostał azyl na Węgrzech?

Media spekulują, że na liście azylantów znalazł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przed świętami Bożego Narodzenia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o odroczeniu posiedzenia w sprawie aresztu dla polityka Prawa i Sprawiedliwości do 15 stycznia. Jako powód takiej decyzji wskazano niekompletną dokumentację przekazaną do sądu przez prokuraturę. "Prokuratura nie przedłożyła wszystkich materiałów zgromadzonych w śledztwie, z którymi sąd oraz obrona powinny się zapoznać, aby rozpoznać wniosek prokuratora" – przekazał pełnomocnik wiceprezesa PiS mec. Bartosz Lewandowski.

Przypomnijmy, że 7 listopada Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk obecnie przebywa w Budapeszcie. 30 listopada Ziobro spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

