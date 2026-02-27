Iran przeprowadził atak na replikę bazy USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Na poligonie Madinah w środkowym Iranie zbudowano makietę instalacji wzorowaną na bazie Al Dhafra, gdzie stacjonują siły USA. W trakcie ćwiczeń wykorzystano rakiety balistyczne oraz drony bojowe, które miały symulować uderzenia w infrastrukturę lotniskową, w tym pasy startowe i hangary.

Dowództwo IRGC oświadczyło, że manewry miały na celu sprawdzenie gotowości operacyjnej oraz "zdolności precyzyjnego rażenia strategicznych celów w regionie". Irańskie władze podkreśliły, że ćwiczenia stanowią element odstraszania i są odpowiedzią na "zagrożenia ze strony sił zewnętrznych".

Baza Al Dhafra, położona na południe od Abu Zabi, stolicy ZEA, jest jednym z kluczowych punktów amerykańskiej obecności wojskowej w Zatoce Perskiej. Stacjonują tam m.in. samoloty rozpoznawcze i myśliwskie wykorzystywane w operacjach na Bliskim Wschodzie.

USA zaatakują Iran?

Według "Hindustan Times", Iran wysłał w ten sposób USA sygnał, że w przypadku wybuchu konfliktu ma w zasięgu rażenia amerykańskie instalacje w regionie.

Al Dhafra pełni funkcję centralnego węzła 380. Ekspedycyjnego Skrzydła Lotniczego Sił Powietrznych USA. W bazie stacjonuje ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

Symulacja ataku wpisuje się w narastające od miesięcy napięcia między Teheranem a Waszyngtonem, związane m.in. z irańskim programem nuklearnym oraz obecnością wojsk USA w regionie, która zdaniem analityków jest najpoważniejsza od czasu inwazji Ameryki na Irak w 2003 r.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. IRGC to "państwo w państwie"

IRGC dysponuje własnymi siłami lądowymi, marynarką wojenną i lotnictwem. Szacuje się, że liczy od 125 tys. do 190 tys. żołnierzy, którzy pozostają pod dowództwem najwyższego przywódcy, ajatollaha Alego Chameneiego.

Utworzona w 1979 r. po irańskiej rewolucji gwardia to organizacja zbrojna, której zadaniem jest zapewnienie przetrwania Republiki Islamskiej i udaremnienie wszelkich oznak buntu. Korpus z czasem znacznie rozszerzył swoje uprawnienia i obecnie kontroluje najważniejsze sektory działalności państwa, od polityki po gospodarkę, skutecznie stając się "państwem w państwie".

W styczniu br. Unia Europejska uznała IRGC za organizację terrorystyczną.

