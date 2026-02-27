Pilny komunikat MSZ dla Polaków za granicą. "Powrót może być niemożliwy"

"Sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie jest niestabilna. Ryzyko eskalacji jest wysokie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego może zostać zamknięta. Powrót drogą lotniczą może być niemożliwy lub znacząco utrudniony. Jeżeli przebywasz na Bliskim Wschodzie, zabezpiecz środki finansowe, zawsze miej przy sobie paszport, naładowany telefon i podstawowe leki" – napisano na platformie X.

twitter

Izrael, Iran, Liban. MSZ ostrzega Polaków

Apel dotyczący Iranu, Izraela i Libanu został opublikowany w serii wpisów na profilu "Polak za granicą", na którym MSZ zamieszcza informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

Ministerstwo zachęca także do rejestrowania się w systemie Odyseusz, który stwarza możliwość szybkiego kontaktu i pomocy konsularnej w sytuacjach kryzysowych za granicą.

twittertwittertwitter

Wojna na Bliskim Wschodzie wisi na włosku. Trump zaatakuje?

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pogarsza się odkąd prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że rozważa atak na Iran i zaczął rozbudowywać amerykańską obecność wojskową w regionie. Dziennik "Wall Street Journal" napisał w ubiegłym tygodniu, że Trump może wydać rozkaz do ataku w ciągu najbliższych dni.

W reakcji na groźby Waszyngtonu Teheran ostrzegł, że jakiekolwiek działania przeciwko jego terytorium spotkają się z "zdecydowaną" odpowiedzią, a wszystkie amerykańskie obiekty wojskowe i bazy USA w regionie mogą zostać uznane za cele.

Trump stara się wymusić na Iranie ograniczenie jego programu nuklearnego, który zdaniem prezydenta USA zagraża Stanom Zjednoczonym. Teheran zaprzecza przekonując, że nie dąży do budowy broni jądrowej.

Od połowy lat 90. w Iranie obowiązuje fatwa (dekret religijny) najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, która zabrania posiadania i użycia broni atomowej.

Czytaj też:

Iran przeprowadził atak na replikę bazy USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich