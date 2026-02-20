USA zaatakują Iran? Krótka odpowiedź Trumpa

Trump oświadczył w piątek (20 lutego), że rozważa możliwość przeprowadzenia ograniczonego ataku militarnego na Iran, ale nie przedstawił szczegółów dotyczących skali czy terminu takiej operacji.

Amerykański prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarzy podczas spotkania w Białym Domu, odnosząc się do doniesień medialnych o planach Waszyngtonu, które miałyby służyć wywarciu presji na Teheran w negocjacjach wokół programu nuklearnego.

Trump stwierdził, że "chyba może powiedzieć", iż takie opcje są rozważane, jednak nie rozwinął swojej odpowiedzi, komentując pytanie z ironią i nie ujawniając żadnych konkretnych decyzji.

"Ograniczony" atak USA na Iran? Trump to rozważa

Dziennikarze powiązali jego wypowiedź z wcześniejszymi informacjami gazety "Wall Street Journal" o tym, że USA analizują możliwość przeprowadzenia "wstępnych, ograniczonych ataków" które – według "WSJ" – mogłyby skłonić Iran do złagodzenia stanowiska w negocjacjach nuklearnych.

Trump wcześniej ostrzegał, że jeśli nie zostanie osiągnięty "znaczący" kompromis, konsekwencje mogą być poważne.

Eksperci wskazują na zwiększone rozmieszczenie sił amerykańskich w regionie Bliskiego Wschodu i gotowość armii do potencjalnych działań, choć jak dotąd nie potwierdzono ostatecznej decyzji o ataku. Według "WSJ", Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.

Teheran zapowiada odwet

W reakcji na groźby Waszyngtonu Iran ostrzegł, że jakiekolwiek działania przeciwko jego terytorium spotkają się z "zdecydowaną" odpowiedzią, a wszystkie amerykańskie obiekty wojskowe i bazy USA w regionie mogą zostać uznane za cele.

Na przełomie grudnia i stycznia w Iranie wybuchły antyrządowe protesty, które zostały krwawo stłumione przez reżim. Zdaniem organizacji broniących praw człowieka, wojsko i siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 6 tys. ludzi, choć niektóre źródła podają liczbę aż 30 tys. ofiar.

Czytaj też:

5 ton gotówki w pociągach i na statkach. Rosja potajemnie wsparła Iran