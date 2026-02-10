5 ton gotówki w pociągach i na statkach. Rosja potajemnie wsparła Iran

Operację opisał brytyjski dziennik "The Telegraph", powołując się na dokumenty celne i dane bankowe.

Według gazety, tajne transfery realizowano za pośrednictwem rosyjskiego państwowego Probswiazbanku, który dostarczył gotówkę do Banku Centralnego Iranu. Przesyłek było 34, a każda z nich zawierała banknoty o wartości od 57 mln do 115 mln dolarów.

Rosja potajemnie wysłała do Iranu miliardy dolarów

Jak ustalili brytyjscy dziennikarze, Rosja wysłała pociągami i statkami do Iranu prawie 5 ton banknotów o łącznej wartości 2,5 mld dolarów zaledwie kilka dni po tym, gdy Donald Trump nałożył sankcje na Teheran w czasie swojej pierwszej kadencji prezydenckiej w 2018 r.

Probswiazbank wcześniej stał się nieoficjalnym kredytodawcą dla rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Kierował nim Piotr Fradkow, syn byłego premiera Rosji i szefa Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Michaiła Fradkowa.

Tony gotówki w pociągach i na statkach

Z dokumentów wynika, że gotówka była przesyłana rosyjskim korytarzem handlowym biegnącym przez Morze Kaspijskie, najpierw prawdopodobnie pociągiem z Moskwy do portu w Astrachaniu, następnie statkiem do irańskiego portu Amirabad, a stamtąd ponownie koleją do Teheranu.

W ten sposób Rosja zapewniła Iranowi płynność finansową w sytuacji, kiedy reżim ajatollahów został wykluczony z międzynarodowego systemu bankowego SWIFT.

Krwawe stłumienie protestów i groźby Trumpa

Tajne wsparcie ze strony Moskwy zostało ujawnione przez media w momencie, w którym prezydent USA Donald Trump od wielu tygodni grozi władzom w Teheranie interwencją wojskową w związku z krwawym stłumieniem protestów w Iranie na początku stycznia.

Według różnych źródeł, wojsko i służby bezpieczeństwa zabiły od 6 tys. do nawet 30 tys. ludzi, którzy wyszli na ulice demonstrować sprzeciw wobec reżimu. Były to największe protesty w Iranie od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r.

