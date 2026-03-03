Amerykański atak na Iran po raz kolejny pokazał, że Moskwa nie jest w stanie bronić swoich sojuszników. Z drugiej strony, Donald Trump w pewnym sensie pomógł wizerunkowo Władimirowi Putinowi. Teraz za każdym razem, gdy Rosja będzie krytykowana za łamanie prawa międzynarodowego, władca Kremla będzie mógł powiedzieć: „przecież Amerykanie robią to samo. Skoro im to wychodzi na sucho, nam też powinno”.

Zwolennikiem tej drugiej, korzystnej dla Moskwy interpretacji jest publicysta kremlowskiej agencji RIA Nowosti Aleksandr Nosowicz.