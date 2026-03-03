CO PISZĄ NA WSCHODZIE "Trump pokazał Rosji, co robić z Zełenskim. I Zełenski się na to zgodził” – pisze Aleksandr Nosowicz z agencji RIA Nowosti.
Amerykański atak na Iran po raz kolejny pokazał, że Moskwa nie jest w stanie bronić swoich sojuszników. Z drugiej strony, Donald Trump w pewnym sensie pomógł wizerunkowo Władimirowi Putinowi. Teraz za każdym razem, gdy Rosja będzie krytykowana za łamanie prawa międzynarodowego, władca Kremla będzie mógł powiedzieć: „przecież Amerykanie robią to samo. Skoro im to wychodzi na sucho, nam też powinno”.
Zwolennikiem tej drugiej, korzystnej dla Moskwy interpretacji jest publicysta kremlowskiej agencji RIA Nowosti Aleksandr Nosowicz.
