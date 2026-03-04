Nerwowo w TVN? "Najbardziej trzęsą się dziennikarze polityczni"

Paramount Skydance podpisał w piątek umowę przejęcia Warner Bros. Discovery. Wartość transakcji wynosi 110 mld dolarów. Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD.

Zarząd Warner Bros. Discovery zaakceptował ostateczną ofertę Paramount po tym, jak z wyścigu wycofał się Netflix, który miał prawo wyrównać propozycję konkurenta. Platforma zdecydowała się jednak nie podnosić swojej oferty, uznając, że przejęcie WBD nie jest dla niej strategiczną koniecznością oraz że dalsze podbijanie ceny nie byłoby finansowo uzasadnione. Propozycja Netflixa opiewała na 27,75 dolara za akcję i nie obejmowała tradycyjnych kanałów telewizyjnych należących do WBD, w tym polskiego TVN.

Szefem Paramount Skydance jest David Ellison, syn miliardera Larry’ego Ellisona. Biznesmen jest przyjacielem Donalda Trumpa i nie ukrywa swoich prawicowych poglądów. Przejmowane przez niego media szybko zmieniają swój profil na bardziej konserwatywny.

Co z TVN po przejęciu WBD przez Paramount?

– Najbardziej trzęsą się dziennikarze zajmujący się polityką. Wiadomo, że rodzina Ellisonów sympatyzuje z Trumpem, to prawicowa ekipa. Nowy właściciel może postawić na zwrot i z tym są związane największe obawy. Tym bardziej, że nie wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja polityczna w naszym kraju. Do kolejnych wyborów nie zostało wcale tak dużo czasu – skomentował w rozmowie z Wirtualnymi Mediami jeden z pracowników TVN, który chciał zachować anonimowość.

Inny dziennikarz, zajmujący się publicystyką, uważa z kolei, że euforia części polskiej prawicy jest przedwczesna. – Wbrew temu, co piszą niektórzy prawicowi publicyści albo politycy PiS zafascynowani Trumpem, na Wiertniczej nie ma żadnej paniki ani popłochu. Natomiast z tyłu głowy oczywiście jest jakieś poczucie niepewności. Ale to tak, jak przy każdej sprzedaży i przyjściu nowego właściciela. Tak też było w przypadku Discovery i potem, gdy tworzyło się WBD – powiedział.

