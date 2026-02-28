"Ludzie nie rozmawiają o niczym innym". Na pracowników TVN padł blady strach

Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD. Nagranie z tego wystąpienia cytowała agencja Reuters. Zgodę na transakcję musi jeszcze wydać amerykański regulator. Wartość transakcji to 110 mld dolarów.

Szefem Paramount Skydance jest David Ellison, syn miliardera Larry’ego Ellisona. Biznesmen jest przyjacielem Donalda Trumpa i nie ukrywa swoich prawicowych poglądów. Nie jest tajemnicą, że przejmowane przez niego media szybko zmieniają swój profil na bardziej prawicowy.

Strach wśród pracowników TVN

Nowy właściciel budzi poważne obawy na Wiertniczej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba TVN i TVN24. Pracownicy stacji obawiają się, że zmiany będą oznaczały odejścia bądź nawet zwolnienia.

– Ludzie nie rozmawiają o niczym innym. Pytają, co dalej. Przypominają, że kiedy jakiś czas temu Ellison przejął CBS News, zrobił tam niezłą rewolucję. W sensie: usunął całe kierownictwo – mówi jeden z pracowników stacji, który chce zachować anonimowość.

Inny rozmówca wskazuje, że kwestie zmian personalnych były tematem numer jeden podczas rozmów na korytarzu.

– To jest scenariusz, którego wszyscy się obawiają – dodał.

Naturalnie są także osoby, które starają się tonować emocje i spokojnie podchodzić do spodziewanych zmian.

– Jesteśmy w procesie permanentnej sprzedaży od bodaj dekady – mówiła jedna z osób. – Póki co nic konkretnego z tego nie wyniknęło. Poczekajmy więc, aż ta transakcja rzeczywiście dojdzie do skutku. Wtedy będzie można zacząć się zastanawiać, co się może dalej stać – stwierdziła jedna z osób, z którą rozmawiali dziennikarze portalu Wirtualna Polska.

