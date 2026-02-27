TVN24 stanie się prawicowy? Medioznawca: Tusk nie ochroni stacji

W wyścigu o przejęcie właściciela TVN, firmy Warner Bros., pojawił się wyraźny faworyt. To Paramount Skydance. Jak informował wcześniej Reuters, Netflix był gotowy nabyć sektor studyjny i streamingowy firmy za gotówkę. O zakup zabiega nadal Paramount Skydance, który chce przejąć cały WBD. Co nie bez znaczenia, kontrolująca potencjalnego nabywcę rodzina Ellisonów ma dobre kontakty z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a to daje perspektywę szybkiego uzyskania zgody organów regulacyjnych na transakcję. Z kolei Comcast jest zainteresowany zakupem części aktywów.

Po tym, jak Paramount Skydance podniosła swoją ofertę do 31 dolarów za akcję Warner Bros., Netflix wycofał się z wyścigu o przejęcie koncernu. Według kierownictwa serwisu jest to dla nich nieopłacalne, a przebicie oferty zagroziłoby płynności finansowej spółki. Jak wskazuje Reuters, akcje Netflixa wzrosły po tej informacji o około 10 proc.

Według medioznawcy, dr. Krzysztofa Grzegorzewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, po zmianie właściciela stacja TVN24 "prawdopodobnie zostanie przekształcona w kierunku bardziej konserwatywno-prawicowym". – Albo gwałtownie – w co wątpię, bo nie sądzę, żeby popełniono tego typu błąd – albo powoli, małymi krokami, stosunkowo bezobjawowo, ale w końcu jednak po jakimś czasie dostrzegalnie – tłumaczy w rozmowie z "Faktem".

"Tusk nie ochroni TVN"

Scenariusz "powolnego duszenia" wydaje mu się bardziej prawdopodobny. – Zmiany mogą zacząć się od wymiany dyrektorów programowych i szefów redakcji. Warto przy tym pamiętać, że TVN Fakty i TVN24 to osobne byty – mówi dr Grzegorzewski i zwraca uwagę kluczową, jego zdaniem kwestię. Jak mówi, "TVN24 przez lata budował zespół znany z asertywności i wyrazistych poglądów. Tacy dziennikarze nie przyjmą zmiany linii programowej bez reakcji". – Oni się nie pogodzą tak po prostu z tym, że nagle im ktoś zmienia ramówkę. Część z nich prawdopodobnie odpłynie, odejdzie. Być może zostanie zwolniona. Wyobrażam sobie, że część tej ekipy zasili na przykład Telewizję Publiczną i wzmocni pozycję takich kanałów jak TVP Info – wskazuje medioznawca.

Czy rząd Donalda Tuska mógłby jakoś zablokować zmiany w TVN? – Rząd Tuska nie będzie w stanie zrobić czegokolwiek, żeby tę telewizję ochronić przed prawicowością, przed wpływami Trumpa – stwierdza wprost Krzysztof Grzegorzewski.