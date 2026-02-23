"Nie chce mi się z panem gadać". Cenckiewicz ostro do ministra

Spięcie pomiędzy Marcinem Kierwińskim a Sławomirem Cenckiewiczem ma związek z wciąż toczącą się debatą wokół SAFE.

Cenckiewicz kontra Kierwiński. "Nie chce mi się z panem gadać!"

Zaangażował się w nią bowiem komendant główny policji Marek Boroń. Goszcząc w programie stacji TVN24 szef policji stwierdził odnosząc się do tej pożyczki, że "każdy polityk powinien dbać o to, żeby wszyscy policjanci mieli dobre środki na zabezpieczenie". Do faktu zabrania głosu w tej sprawie przez komendanta głównego policji odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Jutro – apolitycznie i koniecznie w mundurze! – wyślą do TVN pana Komendanta Głównego Straży Granicznej, a pojutrze Szefa…" – napisał na platformie X Cenckiewicz.

Na wpis szefa BBN zareagował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. "Panie Cenckiewicz, generałowie służą Rzeczypospolitej. Dbają o wojsko i służby, bo mają coś czego Pan nigdy nie pojmie: godność i honor" – stwierdził szef MSWiA. Jego zaczepka nie pozostała bez odpowiedzi adresata wpisu. "Nie chce mi się z Panem gadać!" – napisał Cenckiewicz. W dalszej części swojego wpisu przytoczył jednak pewien cytat. "'Większości ludzi nie powinniśmy prosić o szczerość, ale o milczenie' – powiadał wielki Nicólás Gómez Dávila. Wiem, że Pan nie wie o kim mowa..." – podsumował.

Cenckiewicz zarzuca rządowi wykorzystanie generała

Przypomnijmy, że wcześniej w dyskusji na temat SAFE wziął udział, także za pośrednictwem TVN24, szef Agencji Uzbrojenia gen. bryg. Artur Kuptel. Przekonywał on, że pożyczka ta to "potężna szansa". W tym przypadku szef BBN również ocenił, że MON wykorzystuje generała do politycznych sporów.

"Pan generał dyw. Artur Kuptel z Agencji Uzbrojenia to dużej klasy specjalista i dobry żołnierz! Stąd też pan prezydent Nawrocki awansował Generała ostatnio (w listopadzie 2025 r.) i bardzo dobrze zrobił. Jednak wykorzystywanie przez MON i Władysława Kosiniaka-Kamysza najwyższych rangą dowódców do rozstrzygania wielkich politycznych sporów (tak było również w sprawie nieszczęsnych Wyryk po kłamliwym występie min. Bosackiego w ONZ) i wysyłanie ich w mundurach do TVN, by ganili krytyków (polityków) tej czy innej koncepcji politycznej (zaciąganie długów przez państwo jest zawsze decyzją polityczną!) uważam za poważne nadużycie. To także rodzaj desperacji i nerwów ze strony rządu" – napisał Sławomir Cenckiewicz w serwisie X.

