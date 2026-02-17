Burza wokół unijnego programu. Cenckiewicz: To bardzo duże zagrożenie

W ramach unijnego programu SAFE polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro. Są to jednak pieniądze z pożyczek. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. środków ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Takie deklaracje nie zostały jednak nigdzie zapisane.

Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu wojskowego, przede wszystkim w europejskim przemyśle. Polska opozycja ocenia, że na SAFE skorzystają głównie Niemcy.

Instrument zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

Sejm uchwalił w piątek ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Przeciwko zagłosowały PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.

W ubiegłą środę odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jednym z tematów RBN były program SAFE.

Program SAFE. Cenckiewicz ma wątpliwości

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz był pytany w Radiu Wnet o SAFE.

– Jakby pan mnie zapytał już szczegółowo, czy polskiej armii potrzebne jest 188 miliardów złotych, to ja panu powiem, że tak. Polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze – powiedział.

Dodał jednak, że ma wątpliwości „co do przede wszystkim tego aspektu suwerennościowego, to znaczy, na ile program SAFE daje nam możliwość swobodnego wydawania tych pieniędzy w kontekście zasad, które funkcjonują jako zasada warunkowości”.

– Czyli to nie jest tak, że w przypadku SAFE mamy do czynienia tylko z tzw. kamieniami milowymi, które dotyczą pewnej dyscypliny finansów, pilnowania tej dyscypliny finansów, które dotyczą funduszy europejskiej. Nie, tutaj po prostu jest wprost powiązanie tego z dość – jak wiemy z perspektywy polskiej – subiektywną oceną tego, co jest państwem prawa, jak powinny być oceniane reformy wymiaru sprawiedliwości itd. Więc to jest bardzo duże zagrożenie – ocenił Sławomir Cenckiewicz.

