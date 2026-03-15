Niemiecka gazeta krytykuje Nawrockiego po wecie SAFE. "Ośmiesza się"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Niemiecka gazeta krytykuje Nawrockiego po wecie ws. SAFE

Niemiecka gazeta „Süddeutsche Zeitung” w komentarzu Viktorii Grossmann oceniła, że „Karol Nawrocki odrzucił europejski kredyt na zbrojenia i zachowuje się tak, jakby obce siły chciały decydować o jego kraju”. „W ten sposób ośmiesza się” – stwierdziła.

Zdaniem autorki komentarza „stosując weto, polski prezydent ośmiesza się na europejskiej scenie”. „W polityce wewnętrznej udowodnił, że jest ochoczym wykonawcą poleceń Jarosława Kaczyńskiego, który przedstawia SAFE jako »niemiecką zasadzkę«” – czytamy.

W komentarzu autorka oceniła, że „głównym przeciwnikiem PiS nie jest Rosja, lecz UE i Niemcy”. Zastrzegła przy tym, że to „nic nowego” dla tej partii, która jednak wobec zagrożenia ze strony jeszcze bardziej prawicowych ugrupowań jeszcze bardziej się radykalizuje.

„Süddeutsche Zeitung” napisał, że „rządząc w latach 2015-2023, PiS chętnie brał pieniądze z Brukseli pomimo »stałego psioczenia« na Unię Europejską”. „Teraz partia Kaczyńskiego wolałaby, żeby koalicji premiera Donalda Tuska zabrakło pieniędzy” – dodała.

W ocenie Grossmann „Kaczyński piętnuje SAFE jako »rodzaj broni, która daje Niemcom możliwość ataku na Polskę na rynkach kapitałowych i ponownego zniewolenia jej«. „Czy Kaczyński rzeczywiście w to wierzy, tego nie wiadomo” – czytamy.

Autorka komentarza stwierdziła, że „bezpartyjny, ale wspierany przez PiS Nawrocki udowodnił, że Polska, jej obywatele i ich bezpieczeństwo są mu obojętne”, dodając, że jak wynika z sondaży, także coraz większej liczbie wyborców obojętna staje się partia PiS.

„Komisja Europejska znajdzie sposób, aby mimo tego przekazać rządowi Tuska fundusze. To pewne, czyli safe” – napisała.

Czytaj też:

Awantura o pożyczkę SAFE. "Dzieci Sikorskiego nie będą jej spłacać"Czytaj też:

"Kto cię zmusza, żebyś łamał prawo?" Czarnek punktuje Tuska ws. SAFE