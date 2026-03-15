"Europa albo Polexit". Wilk: Cynizm Tuska przyprawia o mdłości

Po wecie prezydenta Donald Tusk ponownie zaatakował przeciwników pożyczki, jaką zamierza zaciągnąć w imieniu Polski z Komisji Europejskiej. Wcześniej KE pożyczy pieniądze z międzynarodowych banków m.in. z Niemiec i Francji.

Tusk straszy: Wybory, czy Polska pozostanie w Europie

"W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" – czytamy we wpisie szefa rządu.

Za takie stawianie sprawy premiera skrytykował Prezes Stowarzyszenia "Tak dla CPK" i prezes Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk. Podzielił on wyrażaną przez wielu politycznych komentatorów opinię, że w istocie obóz Tuska rozgrywa sprawę finansowania armii polskiej w taki sposób, by tworzyć sztuczny podział, w którym rzekomo prezydent Nawrocki i "nacjonaliści" z prawej strony sceny politycznej chcą "wyprowadzić" Polskę z Europy.

Maciej Wilk: Próba narzucenia topornej osi sporu

"Krokodyle łzy Donalda Tuska w najnowszym wpisie mówią wszystko. Histeria wokół SAFE to nie troska o bezpieczeństwo Polski, lecz cyniczne zajmowanie pozycji przed wyborami 2027 – próba narzucenia topornej osi sporu: Europa albo Polexit. Ten cynizm przyprawia o mdłości" – napisał ekonomista na X.

"Od 20 lat Polska tkwi w sztucznym, jałowym konflikcie wewnętrznym, który całkowicie zdominował życie publiczne. W tym czasie prawdziwa debata o wyzwaniach stojących przed państwem – o modernizacji, jakości instytucji, warunkach życia i długofalowym rozwoju – została zepchnięta na zupełny margines" – dodał.

"Pasożytniczy układ trwoni energię, talenty i zasoby"

"Merytoryka w tym toksycznym układzie została wytępiona. Zamiast niej karmieni jesteśmy prostackim politycznym muppet show i codziennymi przekazami dnia dla ćwierćinteligentów" – dodał.

"Ten pasożytniczy układ niczego nie buduje – on jedynie dzieli społeczeństwo i trwoni jego energię, talenty i zasoby. Zwalczając wyimaginowanych wrogów wewnętrznych, nie zauważamy działań naszych prawdziwych przeciwników ani światowej konkurencji, która zostawia nas w tyle" – napisał Wilk.

"Czas powiedzieć Wam stop"

W dalszej części wpisu podkreślił, że Polska rzecz jasna stanowi część Europy, a rzeczywiste pytanie brzmi: "czy dalej chcemy uczestniczyć w tym żałosnym przedstawieniu, czy wreszcie zaczniemy poważnie rozmawiać o modernizacji państwa, bezpieczeństwie i dynamicznym rozwoju Polski". Na koniec puentuje – Czas powiedzieć Wam stop.

