Wipler: Nie lubię takich mocnych słów, ale muszę to napisać
Opinie

Premier Donald Tusk, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP / Leszek Szymański
Zdaniem Macieja Wilka SAFE to gigantyczne ryzyko finansowego szantażu. Podobnie ocenia tę pożyczkę Przemysław Wipler.

Wetując unijny SAFE, prezydent Karol Nawrocki argumentował między innymi, że jest to mechanizm pożyczkowy obwarowany warunkowością, w którym ostatnie słowo należy w praktyce do Komisji Europejskiej. Na ten fakt zwracało też uwagę wielu ekspertów, komentatorów i polityków opozycji. Omawiając na swoim kanale YouTube warunkowość SAFE, Sławomir Mentzen konstatował, że Komisja Europejska i Donald Tusk z całą pewnością będą szantażowali Polaków w kampanii parlamentarnej w 2027 r., że jak zagłosują na Tuska to pieniądze z SAFE będą, a jeśli wybiorą inne opcje, to transze mogą zostać wstrzymane.

Wipler: Chcą wciągnąć Polskę w bagno, są zdrajcami

Przed tym samym ostrzegał wielokrotnie Przemysław Wipler. Obszerny wywiad z jego analizą opublikował np. kanał YouTube Ordo Iuris.

W sobotę parlamentarzysta Konfederacji ponownie zabrał w tej sprawie głos. "Jeśli UE uzna, że »w Polsce nie wolnych, uczciwych sądów», to może użyć mechanizmu warunkowości" – zwrócił uwagę. "A jednym z elementów mechanizmu warunkowości jest zażądanie NATYCHMIASTOWEJ SPŁATY całych 200 miliardów pożyczki!" – dodał.

"To oznacza posadzenie wszystkich polskich rządów na beczce prochu, która na pewno wybuchnie!" – prognozuje polityk. "Nie lubię takich mocnych słów, ale muszę to napisać. Ludzie którzy chcą nas w to bagno wciągnąć krzyczą «»zdrajcy, zdrajcy!», a sami są zdrajcami Polski!" – podsumował swój wpis na X.

Wilk: Gigantyczne ryzyko finansowego szantażu

Wipler nawiązał do tekstu Prezesa Stowarzyszenia "Tak dla CPK" Macieja Wilka zatytułowanego "Mechanizm warunkowości w SAFE: Gigantyczne ryzyko finansowego szantażu", opublikowanego na portalu X.

"Mechanizm warunkowości jest realnie obecny w SAFE i rodzi realne, gigantyczne ryzyko uzależnienia ekonomicznego i politycznego Polski od instytucji unijnych. Mówi o tym wprost w punkcie (35) rozporządzanie Rady UE ustanawiające instrument SAFE" – napisał Wilk.

Wspomniany pkt 35 odsyła z kolei do Rozporządzenia PE i RE 2020/2092 W tym dokumencie (na str. 1 i 3) znajdują się konkretne powiązania z tzw. praworządności.

W swoim tekście Wilk wskazał, że w praktyce negatywna zdaniem Komisji Europejskiej ocena niezależności sądu może z powodzeniem stać się przyczyną do podważenia wskazanej w Rozporządzeniu "należytej ochrony interesów finansowych Unii".

Takie działania Brukseli obserwowaliśmy już to na Węgrzech w 2022 roku, zwraca uwagę ekonomista. Wówczas Komisja Europejska i Rada UE wstrzymała wypłatę 6,3 mld euro z funduszu spójności, uzasadniając to rzekomym brakiem niezależnych sądów uniemożliwiających skuteczną walkę z korupcją.

To, co byłoby dla Polski szczególnie niebezpieczne, to wymóg ewentualnej przedterminowej spłaty pożyczek. Zdaniem Wilka zapis ten "jest krytycznym ryzykiem i ogromną dźwignią nacisku Komisji Europejskiej na państwo członkowskie".

Źródło: DoRzeczy.pl / X
