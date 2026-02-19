Mentzen omawia warunkowość SAFE: KE i Tusk będą szantażowali Polaków w 2027

W opublikowanym w czwartek materiale na swoim kanale na YouTube Sławomir Mentzen przypomniał, dlaczego Konfederacja głosowała w Sejmie przeciwko ustawie o kredycie z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE. Polityk wskazał kilka głównych argumentów – wśród nich mechanizm warunkowości.

Warunkowość kredytu SAFE jak KPO

Mentzen tłumaczył, że sprawa ma się podobnie jak z pieniędzmi z KPO. – Pamiętajmy jak było z KPO. Państwo dostawało pieniądze, jeżeli spełniało kamienie milowe, czyli reformowało swój kraj w kierunku uzgodnionym z Unią Europejską – zwrócił uwagę. Drugim warunkiem – przypomniał – było przestrzeganie praworządności tak, jak rozumie ją Komisja Europejska.

Poseł przypomniał, że wbrew oczekiwaniom premiera Morawieckiego UE nie wypłaciła Polsce pieniędzy, stwierdzając, że przez reformy PiS praworządności w Polsce nie ma. Po zmianie rządu na ekipę Donalda Tuska środki zaczęły być wypłacane, mimo że żadne przepisy w zakresie wymiaru sprawiedliwości nie zostały zmienione. – Zmienił się rząd i wtedy KE uznała, że w Polsce magicznie przywrócono praworządność – przypomniał.

Mentzen: Komisja Europejska i Tusk tak to rozumieją

– Skoro już raz nam to się wydarzyło, dokładnie ten mechanizm, przed którym ostrzegaliśmy, zaszedł [...] to jest olbrzymie ryzyko, że to się powtórzy – zwrócił uwagę, dodając że w 2027 roku są wybory, po których ulubiony przez Ursulę von der Leyen Donald Tusk może przestać być premierem. Menzten zwrócił uwagę, że w zasadzie Tusk wprost o tym powiedział. Chodzi o słowa premiera "chcę powiedzieć, że niemożliwe by to było, te pieniądze z KPO ani funduszy europejskiej z SAFE nie trafiłyby do Polski, gdyby nie przekonanie w Europie i świecie, że polskie sprawy są naprawdę w dobrych rękach".

– To chyba uprawdopodabnia, że nasze zarzuty co do mechanizmu warunkowości są uprawnione. Skoro Komisja Europejska to w ten sposób rozumie, skoro Donald Tusk to w ten sposób rozumie, to widocznie należy to w ten sposób rozumieć. Że KE z Donaldem Tuskiem będą nas szantażowali wiosną, latem 2027 r., że trzeba głosować na Tuska, bo jak nie, to utrącą nam program SAFE i nasze zbrojenia będą zagrożone. To jest olbrzymi problem. Nie chcę, żeby KE szantażowała Polaków, że w zależności od tego, jak zagłosują w wyborach, będą pieniądze albo nie będzie – powiedział Mentzen.

