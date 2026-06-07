Strzelanina podczas festiwalu w Ohio. Jest wielu rannych

Do zdarzenia doszło około godz. 17.30 czasu lokalnego w rejonie ulic Delaware i Glenwood, niedaleko miejsca odbywania się dorocznego festiwalu.

Według zastępcy komendanta policji w Toledo Josepha Heffernana poszkodowani mają od 14 do 61 lat, a większość z nich to osoby w wieku około 20 lat. Wszystkich rannych przewieziono do okolicznych szpitali.

USA. Policja szuka sprawców strzelaniny

Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że mogło dojść do wymiany ognia między co najmniej dwoma uzbrojonymi osobami. Jak dotąd nie zatrzymano żadnych podejrzanych.

Funkcjonariusze zaapelowali do uczestników wydarzenia o przekazywanie nagrań i zdjęć, które mogłyby pomóc w identyfikacji sprawców.

Festiwal w Toledo

Old West End Festival jest jednym z najbardziej znanych wydarzeń plenerowych w Toledo. Dwudniowy festiwal odbywa się w zabytkowej dzielnicy miasta i obejmuje koncerty, stoiska gastronomiczne, kiermasze oraz zwiedzanie historycznych domów.

Gubernator Ohio Mike DeWine oświadczył, że jest "głęboko zaniepokojony" sytuacją. – Letnie festiwale powinny być bezpieczną przestrzenią dla rodzin, aby mogły wspólnie spędzać czas bez obawy przed przemocą – podkreślił.

Organizatorzy wydarzenia i władze miasta rozważają, czy festiwal będzie kontynuowany zgodnie z planem.