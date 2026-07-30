Sprawa znanych dziennikarzy TVN. Jest prawomocny wyrok

Dziennikarze TVN Turbo, Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, w lipcu 2025 roku usłyszeli zarzuty ws. przestępstwa seksualnego. Prokuratura oskarżała ich o to, że wykorzystując upojenie alkoholem dwóch kobiet, doprowadzili je do obcowania płciowego, a także do podania się innej czynności seksualnej. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu. Prezenterzy wydali szybko oświadczenie, w którym podkreślali swoją niewinność. 15 grudnia 2025 roku zapadł wyrok w ich sprawie. Zarówno Adam Kornacki, jak i Patryk Mikiciuk zostali uniewinnieni.

Koniec głośnej sprawy dziennikarzy TVN. Jest prawomocny wyrok

Szybko okazało się, że przedstawiciele oskarżenia publicznego uważają, iż Sąd Okręgowy nieprawidłowo ocenił zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Kierujący Prokuraturą Rejonową Katowice-Północ prokurator Jakub Jagoda w oficjalnym stanowisku, przekazanym Polskiej Agencji Prasowej, szczegółowo wyjaśnił formalne przesłanki, które legły u podstaw wniesienia apelacji. Jak poinformował prokurator Jagoda, w apelacji wskazano na naruszenia przepisów postępowania, które mogły mieć wpływ na wydane rozstrzygnięcie, a także na błędy w ustaleniach faktycznych stanowiących podstawę orzeczenia.

Stanowisko prokuratury spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem obrońców dziennikarzy. Pełnomocnicy Kornackiego i Mikiciuka podkreślają, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do niewinności ich klientów i wyrażają przekonanie, że sąd odwoławczy podtrzyma wydane wcześniej uniewinnienie. W rozmowie z PAP, adwokat Jakub Wende zaznaczył, że w jego ocenie wyrok był w pełni uzasadniony, a wniesioną przez prokuraturę apelację uważa za "bezzasadną".

W czwartek 30 lipca, po wielu miesiącach postępowania, zapadło ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Sąd prawomocnie uniewinnił dziennikarzy.

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