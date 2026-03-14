Saryusz-Wolski: Rozpaczliwe bzdury Tuska o wyprowadzaniu Polski z Europy

Po wecie prezydenta Donald Tusk ponownie zaatakował przeciwników pożyczki, jaką zamierza zaciągnąć w imieniu Polski z Komisji Europejskiej. Wcześniej KE pożyczy pieniądze z międzynarodowych banków m.in. z Niemiec i Francji.

"W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" – czytamy we wpisie szefa rządu.

Saryusz-Wolski: Rozpaczliwe bzdury Tuska

Do wpisu szefa rządu ustosunkował się doradca prezydenta i jeden z najlepszych specjalistów ds. Unii Europejskiej w Polsce, Jacek Saryusz-Wolski.

"Na rozpaczliwe bzdury Tuska o wyprowadzaniu Polski z Europy nikt się już nie nabierze, zwłaszcza że gołym okiem widać że to Prezydent i opozycja walczą o miejsce Polski i jej podmiotowość w UE, a to dziś rządzący oddają to walkowerem i podporządkowują polskie interesy Brukseli i Berlinowi, co paradoksalnie jest właśnie formą wyprowadzania Polski z Europy poprzez programową WIELKĄ NIEOBECNOŚĆ" – napisał politolog na X.

Lewandowski: Polska jest w Europie od wieków

Podobnego zdania jest prawnik Bartosz Lewandowski. Jego zdaniem "narracja" o wyprowadzeniu Polski z Europy, bo prezydent i opozycja nie chcą pożyczki SAFE od Komisji Europejskiej z zagranicznych banków, jest wręcz "idiotyczna".

"Polska jest w Europie od wieków. I geograficznie i kulturowo i cywilizacyjnie" – przypomina adwokat.

"A każde niepodporządkowanie się czy krytykowanie najbardziej szkodliwej dla Polski decyzji z Brukseli nagle urasta do rangi «wyjścia z Europy»" – zwraca uwagę.

"Tę narrację znamy sprzed 40 lat, gdy warunkiem rozwoju, pokoju i bezpieczeństwa był sojusz ze Związkiem Sowieckim" – dodaje.

"Unia Europejska sama się rozwali kretyńską polityką szkodliwą dla Europy (np. klimatyczna czy migracyjna), pozatraktatowym zawłaszczaniem kompetencji przez organy UE, politycznego wykorzystywania instrumentów prawa europejskiego do zmiany rządów, szantażowaniem krajów, niewypłacaniem należnych środków z przyczyn politycznych oraz podporządkowywania sobie innych krajów polityce Berlina" – podsumowuje Lewandowski.

Wpis premiera zripostował także poseł PiS Przemysław Czarnek.

