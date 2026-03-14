Polakom zadano jedno pytanie. Tusk ma poważny problem

Pracownia IBRiS zadała Polakom pytanie: "Jak Pan/i ocenia działalność premiera Donalda Tuska?". Jak się okazuje, zdecydowana większość Polaków ocenią ją źle.

Niezadowolonych z szefa rządu jest aż 60,3 proc. respondentów (31,1 proc pytanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", za "raczej źle" – 29,2 proc.). Pozytywnie premiera ocenia 38,2 proc. (odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 12,6 proc. badanych, a "raczej dobrze" – 25,6 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma jedynie 1,5 proc. ankietowanych.

Podzielone elektoraty

Co nie może dziwić, ocena Donalda Tuska wyraźnie zależy od preferencji wyborczych badanych. Głosujący na koalicję rządową w aż 94 proc. pozytywnie oceniają szefa rządu. Negatywną ocenę wystawiło Tuskowi jedynie 6 proc. ankietowanych.

W elektoracie opozycji 95 proc. wystawiło negatywną ocenę szefowi rządu. Tylko 1 proc. uważa, że działania Tuska są właściwe i skuteczne.

W grupie wyborców pozostałych partii 83 proc. wyraziło wobec działań premiera dezaprobatę. Ocen pozytywnych jest tylko 11 proc.

Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

