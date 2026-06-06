Komentarze po haniebnych słowach. "V kolumna", "zdrajca", "Werhwolf też?"

Kolejne przypadki gloryfikacji OUN-UPA na Ukrainie stały się tak ewidentne, że napisały o nich nawet media głównego nurtu w Polsce i szerzej zaczęła się odnosić do nich klasa polityczna. Temat został poruszony m.in. w audycji na antenie TOK FM.

UPA jak Żołnierze Niezłomni. Okropne słowa Szeptyckiego

Prowadzący Jacek Żakowski rozprawiał z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Andrzejem Szeptyckim z Polski 2050 o stosunkach polsko-ukraińskich w tym o "polskim kolonializmie". W pewnym momencie Szeptycki wypalił, że UPA to "to byli tacy trochę – ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa – ukraińscy żołnierze niezłomni".

Szeptycki powiedział też, że nadanie jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie imienia "Bohaterów UPA" było "nierozważne", natomiast reakcja strony polskiej była "szkodliwa i nerwowa".

Sommer: Powinien natychmiast wylecieć z posady

Redaktor naczelny "Najwyższego Czasu" Tomasz Sommer napisał w reakcji, że taka osoba nie powinna sprawować stanowiska w instytucjach państwa polskiego.

"Werhwolf to też byli «niezłomni»? A Eichmnann z Mengele w Argentynie? Za takie słowa Szeptycki powinien wylecieć z posady natychmiast. Ale oczywiście nie wyleci" – stwierdził.

Skalik: Zdrajca, hańba

Głos zabrał również poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

"Andrzej Szeptycki, wiceminister NAUKI zrównał właśnie UPA z naszymi żołnierzami niezłomnymi. Według niego UPA to był odpowiednik naszych żołnierzy niezłomnych. Oto zdrajca w rządzie zdrajców. Hańba" – czytamy we wpisie jednego z liderów partii kierowanej przez Grzegorza Brauna.

Moskal: V kolumna w polskim rządzie

Poseł PiS Michał Moskal zarządzał natychmiastowej dymisji Szeptyckiego ze stanowiska w ministerstwie.

"To jest V kolumna w polskim rządzie!" – stwierdził, i przypomniał, że "polscy żołnierze niezłomni nie przeprowadzali ludobójstwa i nie wbijali gwoździ w głowy dzieci jak ukraińscy zbrodniarze na Wołyniu!".

Winnicki: Część liberalnych znajomych jest ostro wk.....na

Wpis opublikował również Robert Winnicki – były prezes Ruchu Narodowego, obecnie komentujący politykę w mediach i na swoim kanale YouTube.

"[...] Rozmawiam z liberalną światopoglądowo częścią znajomych i rodziny z jeleniogórskiego. Część jest naprawdę ostro wk…..na, bo większość z nas od dziecka słuchała rodzinnych opowieści o banderowcach i ich «wyczynach». KO na kursie i ścieżce do trwałego zanurkowania poniżej 30%" – napisał jeden z założycieli Konfederacji i były poeł tego ugrupowania.

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