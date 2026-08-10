Rząd zdecydował ws. polskiej spółki. To czeka koncern

Decyzja stanowi istotny etap procesu reorganizacji w Grupie, którego celem jest utworzenie nowoczesnego obszaru sprzedaży skoncentrowanego na rozwoju oferty oraz obsłudze klientów indywidualnych i biznesowych, podkreślono.

Jak będzie wyglądał podział zadań?

"Uzyskanie zgody Rady Ministrów jest ważnym krokiem w procesie budowy nowoczesnej i wyspecjalizowanej organizacji sprzedażowej w Grupie Enea. Naszym celem jest stworzenie podmiotu, który będzie jeszcze sprawniej rozwijał ofertę dla klientów oraz skutecznie odpowiadał na zmieniające się warunki rynkowe. Kluczowa pozostaje dla nas ciągłość i wysoka jakość obsługi klientów na każdym etapie tego procesu" – powiedział wiceprezes ds. handlowych Bartosz Krysta, cytowany w komunikacie.

Po zakończeniu procesu działalność sprzedażowa będzie prowadzona przez Eneę Sprzedaż, pozostającą częścią Grupy Enea. Enea SA będzie pełnić rolę centrum strategiczno-zarządczego Grupy. Nowy model ma zwiększyć przejrzystość biznesową Grupy oraz wzmocnić odpowiedzialność poszczególnych obszarów działalności. Jest to również element dostosowywania modelu funkcjonowania Grupy Enea do rozwiązań stosowanych na rynku energetycznym, gdzie odrębne spółki sprzedażowe odpowiadają za rozwój relacji z klientami i ofertę handlową, podano także.

Kolejnym etapem procesu będzie kontynuacja obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei, która została zaplanowana na 20 sierpnia.

Co to oznacza dla klientów?

Dla klientów proces nie będzie oznaczał zmian w zakresie bieżącej obsługi. Obowiązujące umowy, kanały kontaktu oraz standardowe procesy obsługowe pozostaną bez zmian. Enea będzie na bieżąco informować klientów i partnerów biznesowych o kolejnych etapach procesu, zaznaczono.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 27,54 mld zł przychodów w 2025 r.

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