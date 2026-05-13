Wielka inwestycja w Polsce. Znamy lokalizację hubu e-mobilności

Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Wartość umowy wynosi 4,5 mld zł.

"Wybraliśmy takiego partnera, który w największym stopniu spełnia nasze oczekiwania. A te oczekiwania były takie, że nie chcieliśmy budować montowni na bazie czasowej licencji, ale chcieliśmy transferu technologii i możliwości budowania własnych kompetencji. Właśnie taką strategię globalną ma Foxconn. Chcemy mieć wszystkie formalności domknięte do jesieni, tak aby pierwszą łopatę przy budowie fabryki w Jaworznie można było wbić wiosną przyszłego roku. Plan jest taki, że pierwsze samochody elektryczne wyjadą z fabryki w 2029 roku" – powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podczas podpisania umowy.

Samochód elektryczny pod polską marką

Minister podkreślił, że samochód będzie produkowany pod polską marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn. Pojazdy mają być sprzedawane początkowo w Polsce, a następnie w całej Europie.

Rozwijany przez EMP hub w Jaworznie został zaprojektowany jako zintegrowany ekosystem przemysłowo-technologiczny. Zakres projektu obejmuje budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego wraz z rozwojem kompetencji badawczo-rozwojowych, cyfrowych rozwiązań mobilności, komponentów bateryjnych oraz współpracy z lokalnym łańcuchem dostaw.

"To kolejny filar naszego projektu po ogłoszeniu partnera strategicznego. Mamy dwa kluczowe filary, na których będziemy budować hub elektromobilności. Razem z partnerem wnosimy do kraju technologię nie tylko w wymiarze samego zakładu, ale też ośrodka R&D. Patrzymy strategicznie na kolejne 5, 10, 15 lat. Będziemy mieli kompetencje do projektowania kolejnych generacji samochodów elektrycznych. Local content [to] ok. 70 proc. od pierwszego dnia produkcji" – dodał prezes EMP Cyprian Gronkiewicz.

Europejska marka, ale z centrum decyzyjnym w Polsce

Projekt zakłada stopniowe budowanie europejskiej marki pojazdów elektrycznych z centrum decyzyjnym i kompetencyjnym w Polsce. Hub EMP będzie rozwijał kompetencje w obszarze elektromobilności, oprogramowania, analityki danych oraz integracji nowoczesnych technologii wykorzystywanych w sektorze "connected vehicles". W I etapie zdolności produkcyjne mają wynosić 100 tys. samochodów rocznie.

Hub EMP ma stanowić impuls do rozwoju całego ekosystemu nowej mobilności – od dostawców komponentów i sektora bateryjnego po zaplecze badawczo-rozwojowe oraz krajowe firmy technologiczne. Model współpracy oparty o joint venture oraz lokalny rozwój kompetencji, pozwoli stopniowo zwiększać udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchu wartości nowoczesnej motoryzacji, podkreślono.

ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych (PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia). Każda z nich objęła po 25 proc. kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

