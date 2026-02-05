Polska europejskim liderem. "Elektryki" coraz popularniejsze

"Po raz pierwszy Polska była europejskim liderem jeśli chodzi o tempo wzrostu rejestracji samochodów elektrycznych. Oczywiście startowaliśmy z niskiej bazy w porównaniu do wielu bardziej rozwiniętych rynków europejskich, ale to mimo wszystko sukces" – powiedział Mazur podczas konferencji podsumowującej 2025 rok w elektromobilności.

Jak dodał sekretarz generalny E-Mobility Europe Chris Heron, średni wzrost rejestracji BEV w Unii Europejskiej wyniósł ok. 30 proc. w 2025 r., w porównaniu do wzrostu o ok. 20 proc. w skali globalnej, a wśród pozostałych krajów, gdzie dynamika była najwyższa, znalazły się Słowacja (wzrost o 84 proc. r/r), Hiszpania (+77 proc. r/r), Niemcy (+44 proc. r/r), Włochy (+43 proc. r/r) i Dania (+42 proc. r/r).

Tak wypada Polska na tle innych państw UE

Szef PSNM podkreślił, że w ub.r. udział samochodów całkowicie elektrycznych w rejestracji nowych pojazdów osobowych w Europie (UE + EFTA + Wielka Brytania) wyniósł 19,5 proc., w porównaniu do 15,4 proc. rok wcześniej, a w Polsce 7,2 proc. wobec 3 proc. w 2024 r.

"To dobry punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Polska zajęła 11. miejsce w Unii, ale to wciąż kilka pozycji poniżej naszego udziału w rynku rejestracji samochodów osobowych ogółem, w którym zajmujemy 6. miejsce" – dodał Mazur.

W jego ocenie, znaczący wpływ na tak dużą dynamikę wzrostu rejestracji elektryków miał spadek w minionym roku średniej ważonej ceny samochodu elektrycznego w Polsce o 21 proc. r/r, z 254 tys. zł do 199,9 tys. zł.

"To pozwala mieć nadzieję, że po zakończeniu programu 'NaszEauto' nie będziemy mieli aż tak brutalnego zderzenia z rzeczywistością. Wydaje się, że cały czas jest potencjał na dalsze obniżki cen katalogowych" – ocenił Mazur.

Ile kosztują auta elektryczne?

Jak dodał dyrektor operacyjny F5A New Mobility Research and Consulting Albert Kania, w 2025 r. średnia cena elektryka w segmencie D była zaledwie o 3 proc. wyższa od samochodu spalinowego, w segmencie E o 5 proc., a w segmencie F nawet o 1 proc. niższa. Natomiast wciąż wyraźne różnice były w najniższych segmentach, sięgające 30 proc. w segmencie A, 41 proc. w segmenie B i 34 proc. w segmencie C.

"Obserwowany w ostatnich latach trend daje nadzieję, że średnie ceny ważone samochodów elektrycznych i spalinowych zrównają się w perspektywie ok. dwóch lat" – podsumował Kania.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), wcześniej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

